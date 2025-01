Tunisie: EST - Un cap à tenir

Les « Sang et Or », qui restent sur une nette victoire ramenée de Monastir, aspirent à rester sur leur lancée en allant chercher une deuxième victoire d'affilée à Tataouine.

Les Espérantistes ont d'ores et déjà démontré qu'ils savent voyager aussi bien en Ligue des champions qu'en championnat où leurs trois dernières sorties à l'extérieur ont été ponctuées par autant de victoires, ramenées successivement de Gafsa, Sfax et Monastir. Paradoxalement, le semi-échec a été concédé la semaine dernière à domicile face à l'OB dans un match où les camarades de Yan Sasse étaient censés rester sur leur lancée après avoir clôturé la phase de groupes de la Champions League sur une note positive: deux victoires consécutives et une qualification en tête du classement de leur groupe.

Ceci dit, si le tir a été rectifié en Ligue des champions, le champion de Tunisie en titre n'arrive toujours pas à trouver sa vitesse de croisière en Ligue 1.

Avec la dernière bonne prestation à Monastir, ponctuée par une nette victoire obtenue à la faveur d'une deuxième mi-temps durant laquelle l'entraîneur par ses choix et les joueurs par leur application tactique ont fait preuve d'un réalisme irréprochable. C'est le moment ou jamais de trouver la vitesse de croisière. La patience des supporters a ses limites et Laurentiu Reghecampf n'a qu'à bâtir sur le dernier match de Monastir. Car il est temps de tenir un cap au championnat au risque de s'asseoir, désormais, sur une chaise éjectable.

Debchi dans les bois

Le staff technique "sang et or" se déplacera cet après-midi à Tataouine, privé des services de son gardien de but Amanallah Memmiche, suspendu pour avoir écopé à Monastir d'un troisième avertissement suspensif. Memmiche, qui a retrouvé dimanche dernier sa place, aurait dû en profiter pour regagner la confiance de son entraîneur et des supporters. Mais encore une fois et même s'il n'a pas commis de gaffe, il a fait preuve d'immaturité en se faisant avertir alors que son équipe a le plus besoin de lui, vu que Béchir Ben Saïd est absent pour quatre semaines au moins.

C'est donc le troisième gardien, Sedki Debchi, qui gardera les bois tout à l'heure, lui qui n'est pas compétitif depuis belle lurette. C'est en tout cas une belle opportunité pour lui de retrouver la lumière. Une chance inouïe pour relancer sa carrière.

Un autre joueur manquera à l'appel pour avoir écopé également d'un troisième avertissement suspensif. Il s'agit de Youssef Belaïli. Ceci dit Sasse, Mokwana et même Konaté sont là pour se permuter les rôles et animer les couloirs.