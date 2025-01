Tunisie: Affaire Instalingo - Le procès reporté au 4 février

La deuxième chambre criminelle près du Tribunal de première instance de Tunis a, ce mardi, procédé à l'interrogatoire des accusés dans l'affaire « Instalingo » et a décidé de reporter l'examen de l'affaire au 4 février 2025.

L'audience du 4 février prochain sera consacrée aux plaidoiries des avocats, selon les déclarations de Me Mokhtar Jemai, membre du comité de défense, à l'agence TAP.

Me Jemai a expliqué que l'audience d'aujourd'hui, qui a commencé à 10 h du matin et s'est terminée vers 20 h, a été consacrée aux questions posées à tous les accusés présents, ajoutant que le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, a refusé de comparaître devant le tribunal.

Par ailleurs, l'avocat a indiqué que le tribunal a mobilisé un expert en langue des signes pour l'interrogatoire de la journaliste Chadha Haj Mabrouk.

La liste des accusés dans le dossier de l'affaire Instalingo inclut plus de 40 personnes, dont des hommes politiques, des journalistes, des blogueurs et des agents de sécurité. Les enquêtes sur cette affaire ont commencé en septembre 2021, par le parquet près le tribunal de première instance de Sousse II, qui avait ordonné à l'époque la mise en garde à vue de six personnes travaillant pour une entreprise basée à Kalaa Kebira (gouvernorat de Sousse). Cette entreprise, spécialisée dans la création de contenu et la communication numérique, est suspectée d'implication dans des affaires portant atteinte à la sécurité intérieure de l'État, de blanchiment d'argent et d'atteinte à autrui via le réseau de communication public.