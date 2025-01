Cote d'Ivoire: Transformation du karité et du soja - Une usine s'installe à Bouaké

Le ministre des Transports, Amadou Koné, par ailleurs maire de la commune de Bouaké, a procédé le samedi 25 janvier 2025, dans le village de Kongodékro (Bouaké), à la pose de la première pierre de l'usine Beta Veg Oil, dédiée à la transformation du karité et du soja.

D'une capacité de transformation de 200 tonnes par jour, cette usine transformera 70 mille tonnes de karité et de soja par an. Ses produits finis comme le beurre de karité, l'huile de soja et les tourteaux seront destinés à la fois aux marchés locaux et internationaux.

Cette usine dont l'ouverture est prévue pour novembre 2025, va créer 200 emplois directs et 400 000 emplois indirects. Le coût des travaux est estimé à environ 10 milliards de Fcfa à la fin de la deuxième phase, avec 5 milliards de Fcfa pour la première phase. A terme, le projet créera environ 900 emplois en contrat à durée déterminée (CDD) et contrat à durée indéterminée (CDI).

Ce projet s'inscrit dans le programme « Bouaké nouveau » lancé en 2023 et qui repose sur sept axes fondamentaux dont la modernisation des infrastructures et l'industrialisation.

Pour le directeur de cabinet adjoint, Dr Fry Kouamé, représentant du ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, du développement rural et des productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani, cette usine est une avancée majeure pour les agriculteurs et collectrices de karité. « Elle structurera les chaînes de valeur, générera une richesse essentielle pour nos régions rurales et renforcer notre compétitivité régionale », a-t-il déclaré.

A l'en croire, avec cette capacité de transformation de 70 000 tonnes, ce projet réduit la dépendance aux importations et ouvre de nouvelles perspectives pour l'agriculture ivoirienne.

Cette usine, selon le maire de Bouaké, Amadou Koné, incarne la renaissance industrielle de Bouaké et témoigne de l'engagement à bâtir une économie locale robuste, innovante et durable. « Elle offre une réponse concrète aux besoins de nos populations en général et en particulier notre jeunesse », explique Amadou Koné.

Puis il renchérit : « Avec l'unité, la résilience et l'innovation, nous faisons de Bouaké, un modèle de réussite et un pilier du développement économique en Côte d'Ivoire ».

Le président du groupe Beta Veg Oil, Mounir Fakhry a donné les raisons de cet investissement. « L'investissement total de 10 milliards de Fcfa dont 5 milliards de Fcfa la première phase, reflète notre confiance dans l'avenir de Bouaké et dans l'économie ivoirienne. Grâce à cette usine, nous ouvrons une nouvelle ère pour la transformation agro-industrielle en Côte d'Ivoire », dit-il.