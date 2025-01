Tunisie: L'Ambassadeur d'Italie à Tunis - 'La Terna Innovation Zone, un pas décisif pour l'avenir énergétique du pays et de l'Italie'

À l'occasion du lancement, aujourd'hui, de la Terna Innovation Zone en Tunisie, l'Ambassadeur d'Italie à Tunis, Alessandro Prunas, a souligné l'importance de ce projet comme un symbole de la coopération stratégique entre la Tunisie et l'Italie. Cet événement marque un nouveau jalon dans la consolidation des relations bilatérales, qui couvrent désormais un large éventail de domaines, notamment l'énergie et l'innovation.

Dans son discours inaugural, l'Ambassadeur a évoqué les nombreuses visites officielles réciproques qui ont marqué l'année écoulée, notamment celles de sept ministres italiens et de la Cheffe du Gouvernement italienne, ainsi que la récente visite du Président du Sénat italien, Ignazio La Russa, et du Vice-Président du Conseil des Ministres et Ministre des Affaires Étrangères, Antonio Tajani.

L'ambassadeur a également salué l'engagement réciproque des ministres tunisiens, parmi lesquels le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, qui a récemment signé plusieurs accords stratégiques, dont celui portant sur la transition énergétique.

"Le projet Terna Innovation Zone est un exemple frappant de ce partenariat fructueux, en particulier dans le secteur énergétique, qui est au coeur du Plan Mattei pour l'Afrique", a déclaré l'Ambassadeur. Il a précisé que ce plan, lancé par la Présidente italienne Giorgia Meloni, cherche à développer des partenariats en Afrique, avec la Tunisie comme l'un de ses principaux partenaires.

Prunas a également mis en lumière le projet Elmed, un axe central de la coopération énergétique entre la Tunisie et l'Italie, visant à renforcer la sécurité énergétique et à faciliter l'intégration des énergies renouvelables dans les deux réseaux. Selon lui, ce projet, soutenu par l'Union européenne, est une véritable opportunité pour les deux pays de collaborer à une transition énergétique durable, au service de la croissance et de l'emploi.

La Terna Innovation Zone, quant à elle, s'inscrit directement dans cette dynamique de coopération, en favorisant l'innovation et en soutenant les talents tunisiens dans le domaine énergétique. "Ce projet est essentiel pour renforcer les capacités locales en matière de développement technologique, et il contribuera à combler le fossé énergétique tout en atteignant les objectifs de production d'énergies renouvelables fixés par nos deux pays", a-t-il ajouté.

" Cette collaboration entre Terna et la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG), ainsi que l'implication des jeunes talents tunisiens, génèrera des résultats significatifs, tant sur le plan de la sécurité énergétique que de la transition vers une économie verte", a-t-il encore précisé.