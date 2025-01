Tunisie: Inauguration de la Terna Innovation Zone à Tunis - Un levier pour l'innovation et la transition énergétique en Méditerranée

La Terna Innovation Zone a été inaugurée aujourd'hui à Tunis, marquant le lancement du premier pôle d'innovation en Afrique géré par le groupe italien, un projet qui renforce le partenariat stratégique entre l'Italie et la Tunisie.

Cette zone, portée par la responsabilité sociale des entreprises, vise à promouvoir l'innovation technologique et le développement des compétences partagées, tout en consolidant les liens entre les deux pays et contribuant à la réalisation des objectifs du plan Mattei pour l'Afrique.

L'événement a débuté par l'intervention de l'Ambassadeur d'Italie à Tunis, Alessandro Prunas, suivi des discours de Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, de Gilberto Pichetto Fratin, ministre de l'Environnement et de la Sécurité énergétique d'Italie, et de Wael Chouchane, secrétaire d'État à la Transition énergétique de la Tunisie. Giuseppina Di Foggia, administratrice déléguée et directrice générale de Terna, a ensuite présenté l'initiative, clôturée par l'intervention de Faycel Tarifa, président-directeur général de la STEG. Parmi les invités de marque figuraient Fabrizio Saggio, coordinateur du Comité de pilotage du plan Mattei et conseiller diplomatique du Président du Conseil des ministres italien.

La Terna Innovation Zone se positionne comme un catalyseur pour l'innovation en soutenant l'entrepreneuriat. Elle servira de laboratoire pour la formation spécialisée et contribuera à l'avancement mutuel des deux nations. Plus concrètement, elle offrira aux start-up tunisiennes des programmes d'open innovation et d'accélération, leur permettant d'accéder à des ressources, compétences et opportunités issues du réseau mondial de Terna. Le lancement d'un « call for startup » en février marquera la première étape, suivi par un programme de scaling destiné aux start-up tunisiennes innovantes dans les secteurs de la transition énergétique et numérique.

Dans le cadre de cet engagement, la zone se concentrera également sur la formation d'ingénieurs et de techniciens spécialisés dans le secteur de l'énergie, grâce à des partenariats avec les universités locales. L'objectif est de préparer une nouvelle génération de professionnels, favorisant une culture de l'innovation essentielle pour une gestion optimale des infrastructures électriques et l'adoption de technologies avancées.

« Avec la Terna Innovation Zone, nous réaffirmons notre engagement pour une transition énergétique équitable et inclusive, valorisant les compétences locales et favorisant la croissance de l'écosystème tunisien de l'innovation », a déclaré Giuseppina Di Foggia. « Ce projet illustre notre vision de la responsabilité sociale des entreprises, où l'innovation, la formation, le partage de connaissances et la coopération internationale se conjuguent pour construire un avenir énergétique durable », a-t-elle conclu.

Cette zone, située dans un environnement propice au développement, se veut un modèle d'innovation énergétique et de durabilité en Afrique du Nord. Elle s'inscrit dans le cadre du projet d'infrastructure Elmed, une interconnexion électrique en courant continu entre l'Europe et l'Afrique, reliant l'Italie et la Tunisie par un câble sous-marin de 200 km. Ce projet, réalisé par Terna et la STEG, favorisera l'intégration des énergies renouvelables et offrira un pont énergétique entre les deux continents, contribuant ainsi à la sécurité énergétique, à la diversification des approvisionnements et à la décarbonisation, conformément aux objectifs européens.

L'inauguration d'aujourd'hui représente un jalon important non seulement sur le plan technologique, mais aussi en termes de coopération internationale et de développement socio-économique. Elle scelle également l'extension de l'accord de coopération industrielle entre Terna et la STEG, portant sur des activités de partage de savoir-faire visant à renforcer l'excellence dans la gestion des réseaux d'électricité et à relever les défis du secteur. Terna et la STEG œuvreront ensemble pour consolider le rôle de l'Italie et de la Tunisie en tant que leaders de la transition énergétique en Méditerranée, et pour favoriser l'intégration entre l'Europe et l'Afrique, conformément à la vision du Plan Mattei.