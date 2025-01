Tunisie: Célébration du 44ème anniversaire des villages d'enfants SOS

L'association tunisienne des villages SOS a organisé mercredi dans la Banlieue de la Marsa la troisième édition de « la rencontre de la fidélité et du défi » à l'occasion de la célébration du 44e anniversaire de sa création, en présence de plusieurs personnalités publiques, d'enfants et des jeunes issus des villages SOS de Akouda, de Mahres, de Siliana, de Gammarth et de plusieurs mères.

Présidant l'ouverture de cette manifestation, la ministre de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées Asma Jebri a souligné que cette association est considérée comme un partenaire essentiel du ministère en matière de prise en charge des enfants et de protection de leurs droits, relevant l'attachement de son département à œuvrer selon une approche participative et une vision globale en vue de favoriser un environnement éducatif et social équilibré qui répond aux besoins des enfants.

De son côté, le président de l'association des villages SOS Mohamed Megdiche a précisé dans une déclaration à la TAP, en marge de cette cérémonie, que son association cible au cours de l'année 2025, la prise en charge de 7500 enfants au lieu de 5080 actuellement, outre l'augmentation de son budget à hauteur de 24 millions de dinars qui était d'environ 21 millions de dinars en 2024.

Il a affirmé que l'association des villages SOS s'emploie a promouvoir ses programmes en vue d'atteindre les objectifs requis pour cette année qui consistent à prendre en charge 3 mille enfants sans soutien familial issus des gouvernorats de Sidi Bouzid, de Jendouba.

Le plan d'action de cette association pour l'année en cours, qui a été présenté à cette occasion, comprend l'autonomisation des jeunes pris en charge avec un taux de 77 pc au lieu de 60 pc en 2024 et la réalisation d'un taux de réussite de 100 pc aux élèves pris en charge dans les villages SOS (73 pc en 2024) outre l'autonomie des familles avec un taux de 60 pc (environ 45 pc en 2024)

Megdiche a annoncé le démarrage de la manifestation « marche solidaire 1000 km reliant Remada à Gammarth, ayant pour slogan » Marche des étudiants et les bénévoles et le prélèvement automatique », organisée à l'initiative des clubs d'étudiants ambassadeur des villages SOS dans quatre gouvernorats avec la participation de 2000 étudiants.