Tunisie: Kébili - Coup d'envoi de la collecte de fonds au profit des villages SOS: venir en aide à 3000 enfants sans soutien familial

Le coup d'envoi du voyage de volontariat organisé par le club des ambassadeurs des Villages d'enfants SOS en Tunisie a été donné ce mercredi à la place du marché de l'artisanat à Douz, (Kébili), a fait savoir Mariem Boubakri, étudiante et doyenne du Club des ambassadeurs des villages d'enfants « SOS » en Tunisie.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Boubakri a signalé que cet évènement vise à collecter des fonds pour pouvoir parrainer 3 000 enfants supplémentaires sans soutien familial d'ici la fin de l'année en cours.

« Ce projet repose sur l'engagement bénévole d'un groupe d'étudiants qui parcourront à pied une distance de 1 000 km à travers l'ensemble des gouvernorats du pays sur une période de 14 jours », a-t-elle indiqué.

Boubakri a ajouté que quatre itinéraires seront parcourus à savoir, Remada-Sfax, Douz-Tunis, Kasserine-Tunis et Sfax-Tunis.

« L'objectif est de mobiliser le plus grand nombre possible de parrains, tout en faisant connaître les activités et les objectifs des villages « SOS » par le biais de rencontres directes avec les habitants des différentes régions sillonnées », a-t-elle encore indiqué.

Selon Boubakri, les villages « SOS » en Tunisie prennent actuellement en charge plus de 5 080 enfants et l'objectif est d'atteindre 8 000 enfants d'ici la fin de l'année 2025, soit 3 000 enfants supplémentaires, et ce, grâce aux fonds collectés par le projet lancé aujourd'hui.

Elle a également signalé que la liste d'attente de l'association comprend plus de 31 000 enfants en situation de vulnérabilité, qui ne peuvent être pris en charge que par le biais du soutien, de la solidarité et de l'entraide sociale, illustrant ainsi l'importance de la prise en charge des enfants sans soutien familial.