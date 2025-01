Algérie: Oran - Ouverture du Salon international du Chocolat et du Café avec la participation de 70 exposants

Oran — La sixième édition du Salon International du Chocolat et du Café "Chocaf", a été ouverte, mercredi au Centre des Conventions Ahmed-Benahmed d'Oran, avec la participation de 70 exposants, dont la plupart sont des producteurs locaux de chocolat et de produits alimentaires associés tels que les glaces et les biscuits.

Le Salon connaît, principalement, la participation de producteurs locaux de chocolat, en plus d'exposants étrangers d'Egypte, Italie, Espagne, Tunisie et Cameroun, a indiqué le directeur du Salon, M. Mohamed Graïa, dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d'ouverture.

Cet événement reflète les progrès significatifs réalisés par l'industrie du chocolat en Algérie, ainsi que la position du pays en tant qu'un des principaux producteurs de chocolat et de produits alimentaires associés dans la région, a-t-il souligné.

Le Salon "Chocaf" vise à mettre en lumière les produits locaux, à renforcer les échanges entre les entreprises algériennes et étrangères, et à encourager l'exportation des produits nationaux, dans un contexte où le marché du chocolat en Algérie connaît une demande croissante pour des produits de haute qualité, a souligné M. Graïa.

Certains exposants ont indiqué que cet événement constitue une opportunité importante pour élargir leurs activités, leur permettant d'accéder à de nouveaux marchés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Algérie.

Un des exposants locaux a souligné, à cet égard, que l'industrie du chocolat en Algérie a connu une transformation positive, ces dernières années, grâce à une prise de conscience accrue de la qualité des produits nationaux, ainsi qu'au soutien du gouvernement pour le secteur de l'industrie alimentaire.

Le Salon, destiné au large public, ainsi qu'aux artisans et aux fabricants, se poursuivra jusqu'au 2 février, et les organisateurs tablent sur plusieurs milliers de visiteurs, parmi les consommateurs et des professionnels qui visiteront l'exposition pour découvrir les nouveaux produits proposés par les exposants.