Algérie: ATRSSV - Les résultats d'une centaine de projets nationaux de recherche présentés jeudi

Oran — Les résultats d'une centaine de projets de recherche issus de différentes régions du pays, supervisés par l'Agence thématique de recherche en sciences de la Santé et de la Vie (ATRSSV), seront présentés jeudi à Oran, dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre et de l'avancement des projets nationaux de recherche (PNR) lancés par le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, a-t-on appris de cette agence.

Les résultats de ces projets seront présentés, lors d'une journée nationale de présentation des résultats obtenus et des produits de recherche valorisables économiquement devant des comités d'experts, dans le cadre du suivi de ces PNR lancés par le ministère de tutelle et la Direction générale de la Recherche scientifique et du Développement technologique (DGRSDT), en 2021, et supervisés pat l'ATRSSV, a précisé la même source.

Les chefs de projets présenteront leurs résultats et produits obtenus valorisables et utilisables par le secteur socio-économique dans deux domaines de priorité nationale, à savoir la sécurité alimentaire et la santé du citoyen, a-t-on ajouté de même source.

Cette initiative s'inscrit dans la vision adoptée par le ministère visant à une maturation et une valorisation réelle des produits de la recherche dans les produits commercialisables et industrialisables, contribuant ainsi de façon effective au développement et la diversification de l'économie nationale.

Il est à noter que cette opération dédiée à l'évaluation des résultats livrables obtenus intervient après une évaluation annuelle faite par les experts de l'ATRSSV et qui a permis de reconduire un très grand nombre de projets, dont l'avancement et les résultats obtenus ont été jugés satisfaisants.

Dans ce contexte, a poursuivi la même source, l'agence thématique de

recherche en sciences de la Santé et de la Vie supervise et évalue périodiquement un nombre important de projets nationaux de recherche et équipes mixtes de recherche, dont l'exécution est assurée par des groupes de chercheurs scientifiques et partenaires socio-économiques.

Ces derniers sont également impliqués dans le cadre des réseaux thématiques que l'ATRSSV a créé, récemment, comme ceux de l'agriculture saharienne, les plantes aromatiques et médicinales et le bio-banking. En outre, un sous-réseau thématique dédié à la recherche pour la promotion de l'arganier et ses produits nommé "DZARGAN" a été installé, a souligné la même source. (APS)