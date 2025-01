Tunisie: 'Sauver la médina de Tunis par la formation aux métiers du patrimoine' - Un projet participatif et ambitieux avec un programme destiné aux maçons du patrimoine

Tunis — Réunir autour d'une même table l'ensemble des acteurs du patrimoine afin de créer un véritable esprit de communauté et d'engagement, mettre en place des formations professionnelles et universitaires sur le patrimoine bâti de la médina de Tunis et pour la première fois sur le métier du maçon du patrimoine avant de progresser vers un chantier-école, tels sont les grands axes d'un projet participatif et ambitieux intitulé "Sauver la médina de Tunis par la formation aux métiers du patrimoine".

Porté par l'association CoPaM (Co-développer le Patrimoine mondial en Méditerranée), œuvrant pour le développement des territoires méditerranéens à travers le patrimoine, ce projet est mené avec plusieurs structures partenaires de Tunisie et de France dont l'Institut supérieur des Métiers du Patrimoine de Tunis, l'Ecole Nationale d'Architecture et d'Urbanisme de Tunis, l'Association de Sauvegarde de la Médina de Tunis, l'Institut National du Patrimoine (INP), l'Université d'Aix-Marseille et l'Ecole d'Avignon (Centre de Ressources pour la Réhabilitation du Patrimoine Architectural).

Lancement d'un Crowdfunding pour donner des ailes au projet

Pour débuter au plus vite et donner des ailes au projet, un crowdfunding vient d'être lancé en amont du premier atelier pilote, prévu en mai prochain, sur les matériaux et savoir-faire essentiels à la restauration. La campagne de financement participatif qui se termine fin février, a été lancée comme première étape pour maximiser les chances de concrétiser le projet, qui consiste à redonner de la vitalité à la Médina de Tunis et à ses nombreux bâtiments historiques, dont certains sont en mauvais état et d'autres menacés de ruine.

La période de janvier à août 2025 sera consacrée à l'élaboration du contenu des formations et à la préparation du chantier-école. En septembre 2025, un programme de formation innovant sera lancé, avec une grande première : la formation de maçon du patrimoine. Cette initiative vise à répondre aux besoins les plus urgents pour la restauration de la Médina de Tunis. Elle réunira les institutions en charge du patrimoine, les entreprises et les instituts de formation tunisiens et français, notamment des professionnels de la maçonnerie du patrimoine formés à l'Ecole d'Avignon.

Les métiers du patrimoine en Tunisie: préparer les futurs maçons du patrimoine bâti

Les formations liées au patrimoine en Tunisie sont principalement axées sur la recherche dans le cadre des études supérieures, bien qu'il existe quelques exceptions. Cependant, la formation des acteurs de terrain (artisans, entreprises, techniciens, etc.) constitue un domaine à fort potentiel de développement. Ce projet vise précisément à combler cette lacune en intervenant rapidement et de manière concrète pour contribuer à la sauvegarde du patrimoine.

Les formations destinées aux jeunes et aux professionnels de la médina dans les métiers du patrimoine prennent différentes formes.

Consacré aux bonnes pratiques dans l'utilisation des matériaux pour la restauration, un atelier pilote d'une à deux semaines (mai 2025) se focalisera sur les matériaux et les savoir-faire essentiels dans le domaine de la restauration, et sera ouvert aux professionnels des institutions, aux entreprises locales ainsi qu'aux étudiants tunisiens.

D'une durée d'un an, la première formation professionnelle est destinée aux futurs maçons du patrimoine, spécialistes de la restauration et de la rénovation sur des bâtiments anciens. Faisant collaborer sur neuf mois des professionnels de terrain, entreprises, artisans qui constituent les premiers acteurs de toute opération de sauvegarde du patrimoine, elle sera assurée par un centre de formation professionnelle, au profit des maçons déjà en exercice. En effet, les techniques et les matériaux utilisés dans la construction moderne diffèrent largement de ceux employés dans le bâti ancien. Le manque de formation spécifique au patrimoine bâti a des conséquences importantes sur la conservation des bâtiments : des restaurations mal réalisées peuvent souvent aggraver les dommages sur le long terme.

L'objectif à long terme est de mettre en place, sur une période de deux ans, un chantier-école sur un bâtiment historique de la médina. Ce chantier-école, programmé pour le mois de septembre 2026, sera un lieu de rencontres, d'échanges et d'apprentissage pour tous les acteurs du patrimoine en Tunisie. Il servira de modèle à suivre à travers la médina pour l'ensemble des bâtiments historiques, dans le but de garantir leur préservation pour les générations futures.