Congo-Brazzaville: Coopération - La France soutient l'ouverture des écoles de formation aux métiers du pétrole et du gaz au pays

L'Institut Ucac-Icam, spécialisé dans la formation des techniciens et des ingénieurs industriels de la sous-région, bénéficie déjà de l'assistance des coopérants français. Cette coopération devrait s'étendre à la future université publique de Loango, dont les travaux ont été lancés en février 2024 par le président Denis Sassou N'Guesso.

Le renforcement de la coopération franco-congolaise en matière économique et des hydrocarbures, à travers la formation aux métiers du pétrole et du gaz, a été au centre de l'échange, le 28 janvier à Brazzaville, entre le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, et l'ambassadeur de France en République du Congo, Claire Bodonyi. La partie française mise sur les activités de ses industriels présents au Congo, dont TotalEnergie et Perenco, pour consolider les liens avec le Congo.

La formation des techniciens et ingénieurs pour répondre aux besoins des entreprises locales, à laquelle s'ajoute le transfert de technologie, constituent les principaux axes de la nouvelle directive visant à renforcer la coopération franco-congolaise. « Le secteur pétrolier est un secteur qui évolue, qui évolue dans sa technique, qui évolue dans ses exigences liées notamment à l'environnement, à la transition énergétique, aux résultats carbone[...]

Nous nous sommes rencontrés avec les collègues et collaborateurs de l'ambassade de France pour savoir comment nous pouvons continuer à travailler ensemble en partenariat avec le monde économique, avec le monde de l'administration et avec le monde universitaire et de recherche, dont l'Institut français du pétrole », a indiqué Claire Bodonyi.

L'Institut Ucac-Icam de Pointe-Noire forme depuis 2002 des techniciens et ingénieurs d'Afrique centrale. L'école qui accueille environ deux cents étudiants est liée au monde économique et industriel. D'après l'ambassadeur de France, le partenariat entre l'institut et la compagnie pétrolière Perenco est la preuve de cette coopération. Les discussions vont se poursuivre, notamment pour l'Université de Loango, sur le répertoire des métiers, le besoin du monde économique en termes de formations, ainsi que sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement au sein de ses écoles.

Concernant l'Université de Loango, retenons que le programme de celle-ci prévoit la construction de quatre instituts supérieurs. Il y aura un institut du pétrole, du gaz, des mines et de l'énergie ; celui de la mer et des transports ; celui d'agronomie, foresterie et écologie ; et un institut des arts. En plus des instituts, quatre facultés seront construites dont celle des sciences de la santé, puis deux écoles supérieures. L'université pourra accueillir jusqu'à vingt mille étudiants.