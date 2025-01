Congo-Brazzaville: Journalisme - Quinze jeunes bénéficient d'une formation d'Élite communauté

Durant trois mois, quinze jeunes passionnés de journalisme seront outillés à la pratique du métier à travers différents modules. Le démarrage de la formation initiée par Élite communauté a eu lieu le 29 janvier au siège de la direction générale de la Jeunesse.

Selon le calendrier de la formation en journalisme par Élite communauté, les cours se dérouleront chaque mercredi, jeudi et samedi pour une période allant du 29 janvier au 26 avril. Les candidats sélectionnés sont simplement passionnés et aptes à faire du journalisme. Le lancement des cours s'est fait avec le module « Techniques de l'écriture journalistique » avec Renel Ikama de la Radio citoyenne des jeunes (RCJ).

Au programme, il y aura également la «Technique de production et de mise en ligne des interviews et reportages» avec Arcel Diamana du média Lacongolaise 242 et, enfin, « Production et animation radio» qui sera enseignée par Dubrun-Brunel Ntsiloulou, journaliste à la RCJ et initiateur de la formation. Ce, en plus des cours sur l'éthique et la déontologie en journalisme.

« Lancer un programme de formation pratique aux métiers du journalisme, pour nous, c'est apporter un plus à ceux qui adhèrent au métier en autodidacte et à ceux qui quittent les écoles de journalisme, je cite Marien-Ngouabi, sans expérience. Ce programme n'est pas une formation complète en journalisme mais plutôt apporte des aspects typiquement techniques à ceux qui ont déjà des pré requis.

C'est pour cette raison que nous sommes passés par un casting pour détecter qui a déjà le métier en soi. En trois mois, on ne peut pas former un journaliste mais on est sûr qu'en trois mois on peut recadrer le côté pratique de quelqu'un qui veut pratiquer le journalisme », a souligné Dubrun-Brunel Ntsiloulou.

Au terme de la formation pratique, les quinze apprenants bénéficieront d'un stage d'immersion de trois mois également dans différents médias de la place en fonction de leur penchant : presse écrite, radio ou télévision. « Après les trois mois de formation, nous regrouperons les apprenants pour faire un rapport final en vue de trouver une piste d'employabilité. Soit les aider à avoir un emploi au sein des médias qui existent déjà, soit les aider à en créer, peut-être en termes de médias en ligne », a souligné le promoteur du programme.

Cette première formation se veut un essai. Sa réussite permettra de l'initier deux à trois fois l'an à l'avenir. Pour ce faire, Élite communauté souhaite davantage un appui des partenaires afin non seulement de pérenniser le projet mais aussi de le rendre totalement gratuit. Comme partenaires actuels, on compte la direction générale de la Jeunesse, Butterfly, la Congolaise.

Deux jours avant le lancement des cours, les formateurs avaient réuni les apprenants pour un moment d'échange et de conseil sur la conduite à tenir. Arcel Diamana a promis d'y mettre toute son expertise et sa rigueur en vue de leur apprendre comment se comporter sur le terrain avec son matériel, comment préparer un reportage en pré-production et rendre un contenu de qualité.

Une démarche importante car pour lui, la jeunesse est l'espoir de demain. « En apprenant la tenue de cette formation, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer et acquérir de l'expérience, surtout que je rêvais faire du journalisme depuis toute petite. Et dès lors que je m'intéresse et que je mets du mien, j'attends des formateurs du sérieux, leur présence, et aussi vraiment puiser tout ce qu'ils ont comme compétence », a confié l'une des participantes.