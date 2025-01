Congo-Kinshasa: Crise humanitaire à l'Est du pays, ESU - Le 30 janvier 2025 déclaré Journée sans cours

Dans un communiqué publié le 27 janvier 2025, la Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU), Marie-Thérèse Sombo, a annoncé plusieurs mesures exceptionnelles en réponse à la situation sécuritaire alarmante qui prévaut dans l'Est du pays. Tout en décidant de manifester son soutien aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et de condamner l'agression dont le pays est victime de la part du Rwanda.

La journée de ce jeudi 30 janvier 2025 est déclarée «Journée sans cours» dans tous les établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Cette journée sera entièrement dédiée à des activités patriotiques afin de soutenir le Président de la République, Commandant Suprême des FARDC, les troupes engagées sur le front et les populations affectées en général, et en particulier de ceux de l'Est par les combats.

"La tenue d'une attitude de solidarité active de la part de tous les acteurs de l'Enseignement Supérieur et Universitaire. Les établissements sont invités à participer pleinement aux initiatives patriotiques lancées par le Gouvernement national, provincial ou par la tutelle. Ces actions doivent être organisées de manière encadrée pour garantir leur efficacité. Et Chaque établissement est appelé à mettre en place un fonds de solidarité pour collecter des dons en espèces ou en nature, qui seront transmis aux FARDC et aux déplacés de guerre", indique un communiqué signé par la Ministre de l'ESU.

En outre, la Communauté académique et scientifique est mobilisée pour apporter son expertise en proposant des stratégies et des solutions concrètes à destination du Gouvernement. Des conférences, des campagnes de sensibilisation et des émissions médiatiques seront organisées pour dénoncer l'agression du M23 soutenu par Rwanda.

Elle a également insisté sur la nécessité de maintenir la vigilance et la sérénité dans les établissements de l'ESU. A cet effet, elle a demandé la suspension immédiate des mouvements de grève initiés par certaines structures corporatives ou syndicales, afin de préserver un climat de calme propice à la mobilisation patriotique. Tout en appelant les leaders de l'ESU à s'engager activement dans la mise en oeuvre de ces mesures.