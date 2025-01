Congo-Kinshasa: Manifestations à Kinshasa - Les jeunes réclament des mesures contre l'agression rwandaise

Mardi 28 janvier 2025, la capitale de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, a été le théâtre de manifestations organisées par des jeunes Congolais en réponse à l'appel de la société civile. Ces jeunes manifestants ont exprimé leur mécontentement face au silence de la Communauté Internationale face à l'agression du pays par le Rwanda et ont demandé à être enrôlés dans l'armée pour combattre les militaires rwandais et les terroristes du M23.

Un cri de colère et de patriotisme

Les manifestations ont eu lieu dans plusieurs quartiers de Kinshasa, où des foules de jeunes se sont rassemblées pour faire entendre leur voix. Leur message était clair : ils ne toléreront pas l'inaction face à l'agression du Rwanda et sont prêts à défendre leur pays.

"Nous voulons que la Communauté Internationale prenne conscience de la gravité de la situation et agisse. Nous sommes prêts à nous battre pour protéger notre territoire et notre peuple", a déclaré un des manifestants.

Au vu de la tournure des évènements, le Commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, commandant de la police de Kinshasa, est descendu sur le terrain pour encadrer les manifestants et éviter les débordements. Dans une déclaration ferme, il a cherché à apaiser les tensions tout en reconnaissant la légitimité des préoccupations des manifestants.

"J'ai capté votre message de colère et je vais le transmettre à la hiérarchie. Maintenant, c'est le moment de vous calmer et de regagner vos maisons", a-t-il déclaré.

Le Commissaire a également assuré aux manifestants que leurs revendications seraient portées aux autorités compétentes, y compris aux ambassadeurs et aux dirigeants du pays.

"Je m'organise pour faire parvenir votre message aux ambassadeurs et aux autorités du pays. Celui qui va semer les troubles sera considéré comme un mauvais citoyen et la police va s'occuper de lui", a-t-il ajouté, appelant ainsi à la responsabilité et à l'ordre.

Les manifestants ont particulièrement pointé du doigt le silence de la Communauté Internationale face à la situation d'agression dont est victime la RDC. Ils ont exprimé leur frustration et leur déception face à l'inaction des instances internationales qui, selon eux, devraient jouer un rôle crucial dans la résolution de cette crise.

"Nous ne comprenons pas pourquoi la Communauté Internationale reste silencieuse alors que notre pays est attaqué. Nous demandons des actions concrètes pour mettre fin à cette agression", a déclaré un autre manifestant.

Un appel à l'engagement patriotique

Des manifestants se sont présentés devant les barrières de l'aéroport international de N'djili, réclamant qu'ils soient armés, pour participer, eux aussi, à la défense du territoire national, au même titre que les FARDC appuyés par les Wazalendo.

La demande des manifestants d'être enrôlés dans l'armée est un signal fort de leur engagement patriotique. Ils sont déterminés à défendre leur pays et à protéger leurs familles et leurs communautés. "Nous sommes prêts à nous sacrifier pour notre patrie. Nous demandons simplement à être formés et équipés pour pouvoir combattre efficacement", a souligné un jeune manifestant.

Ces manifestations à Kinshasa témoignent d'un profond sentiment de patriotisme et d'une volonté de défendre le pays contre l'agression étrangère.