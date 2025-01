Afrique: CAN 2025 - À Kinshasa, les fans des Léopards du Congo se méfient des Lions du Sénégal

Logée dans le groupe D en compagnie du Botswana, du Bénin et du Sénégal, champion d'Afrique 2022, la RD Congo a hérité d'une poule abordable lors du tirage au sort de la CAN 2025. C'est l'avis des supporters congolais rencontrés à Kinshasa qui pointent le Sénégal comme principale menace dans ce groupe.

La plupart des supporters des Léopards parlent d'un groupe abordable, mais tous, y compris les joueurs, font surtout une fixation sur le Sénégal. Comme Simon Banza, attaquant des Léopards de la RDC. « Le Sénégal, c'est une très belle équipe, mais je pense qu'aujourd'hui, le Congo aussi fait peur. On a des super joueurs, on a une super équipe. On a des supporters incroyables qui nous soutiennent, donc on est vraiment prêt à jouer ce genre de match ».

L'équipe des Lions de la Téranga, sur le papier, est l'adversaire le plus redoutable de la RD Congo, également pour Benoît et Isaac. « Ce n'est pas un groupe facile. Nous avons un grand adversaire qui est le Sénégal. Mais la RDC est en bonne position depuis quelques années. Nous l'avons démontré à la CAN précédente. C'est encore une occasion pour nous de nous réaffirmer », estime Benoît. « Dans le groupe où nous nous retrouvons, la seule équipe qui essaye un peu de nous effrayer, c'est le Sénégal », renchérit son copain Issac.

Attention tout de même au Bénin, prévient Vanessa. « C'est vrai que les Lions de la Téranga, qui ont remporté la CAN en 2022, nous effrayent un peu avec tout ce qu'ils ont comme stars. Mais le Bénin est en train de revenir et peut nous faire mal. »

Chacun y va désormais de son pronostic, mais avec une constante de la part de tous. La RDC, quatrième de la dernière Coupe d'Afrique des nations, a des arguments à faire valoir en décembre prochain au Maroc.