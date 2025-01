Sénégal: Travailleurs sénégalais attendus au Qatar - Un inspecteur du travail sur place pour les conditions d'emploi (ministre)

Dakar — L'État du Sénégal a dépêché un inspecteur du travail au Qatar dans le but d'étudier tous les aspects liés aux conditions de travail et au régime de Sécurité sociale des 1.000 travailleurs sénégalais attendus dans ce pays de la péninsule arabique, faisant suite à un accord sur la migration circulaire, a-t-on appris, mardi, du ministre Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Abass Fall.

« Les Sénégalais ne savent même pas qu'il y a un inspecteur du travail qui est détaché au niveau de l'ambassade du Sénégal au Qatar pour s'occuper uniquement des aspects liés aux conditions de travail et [du régime de Sécurité sociale] de ces personnes-là », a-t-il notamment déclaré.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du Forum du premier emploi, Abass Fall a rappelé que cet accord que Dakar et Doha ont signé en 2014, vise à offrir 1.000 emplois aux Sénégalais dans des secteurs tels que la technologie, la médecine et la logistique.

L'envoi d'une main d'oeuvre sénégalaise au Qatar est un sujet abondamment commenté dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Le ministre Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions a aussi évoqué son récent déplacement au Qatar dans le but de « revoir l'accord et de l'adapter » par rapport aux attentes du Sénégal.

« Le Sénégal devrait profiter de cette opportunité comme le font beaucoup de pays », a-t-il estimé, insistant sur « le transfert de devises, de technologie et de savoir-faire".

Le gouvernement du Sénégal va continuer « d'exploiter toutes les formes d'opportunité qui s'offriront à lui, ici et ailleurs, pour permettre à ces jeunes Sénégalais d'avoir des emplois décents », a-t-il conclu.