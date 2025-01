Maroc: Logement décent et abordable - Un pilier fondamental de la justice sociale et spatiale (Mme Fettah)

Rabat — Le logement décent et abordable constitue un pilier fondamental pour réaliser la justice sociale et spatiale, a souligné, mercredi à Rabat, la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah.

"Le Maroc, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'Assiste, a placé la question de l'accès au logement au coeur de ses politiques de développement. Cette orientation répond aux besoins pressants des citoyens et vise à réaliser la justice sociale et spatiale", a dit Mme Fettah à l'ouverture d'une conférence de haut niveau consacrée au financement de logements abordables et durables au Maroc, estimant que le logement constitue désormais un pilier fondamental pour assurer la stabilité sociale et favoriser la croissance économique.

Dans ce sens, a-t-elle poursuivi, le gouvernement a procédé au lancement et à l'exécution de plusieurs programmes, dont le programme d'aide au logement pour la période 2024-2028, le mécanisme "Damane Assakane" et celui de garantie des financements accordés par les banques et fenêtres participatives, "Damane Iskane", en plus de la mise en oeuvre du programme national "Villes sans bidonvilles".

Parallèlement, Mme Fettah a affirmé que l'enjeu de garantir un logement décent s'inscrit pleinement dans les orientations majeures du programme gouvernemental, qui repose sur le renforcement de l'État social garant des droits fondamentaux à une vie digne, y compris le droit à un logement respectueux des normes de dignité humaine.

Ces efforts sont déployés en partenariat avec l'ensemble des acteurs du secteur, s'alignant avec les meilleures pratiques internationales en la matière, a-t-elle relevé.

Ont également pris part à la séance inaugurale de cette rencontre, le Secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, chargé de l'Habitat, Adib Benbrahim, et le directeur général et président du Conseil d'administration du Fonds monétaire arabe (FMA), Fahd bin Mohammed Al-Turki.

Organisée par le FMA en partenariat avec le ministère de l'Économie et des Finances, et en coordination avec le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, cette conférence de deux jours se veut un espace d'échange autour de thématiques clés, notamment l'accessibilité financière, la construction durable et les innovations technologiques dans l'immobilier à faible coût.