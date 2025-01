Maroc: Portugal - Le transport routier international de marchandises et de voyageurs au centre d'une réunion à Lisbonne

Rabat — Dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Maroc et le Portugal dans le domaine du transport international routier de marchandises et de voyageurs, la commission sectorielle mixte entre les deux pays a tenu ses travaux, les 20 et 21 janvier à Lisbonne.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les chiffres relatifs à l'évolution des échanges commerciaux entre les deux pays ainsi que l'échange des autorisations bilatérales au cours des dernières années, indique un communiqué du ministère du Transport et de la Logistique.

Par ailleurs, il a également été convenu de revoir à la hausse le quota des autorisations bilatérales entre les deux pays de 10% à partir de 2025 et de 10% supplémentaires à partir de 2028, afin d'accompagner l'évolution future des échanges commerciaux entre les deux pays, notamment ceux qui résulteront de l'organisation conjointe de la Coupe du monde 2030 avec l'Espagne, ajoute le communiqué.

Aussi, les deux parties ont abordé les contraintes auxquelles sont confrontées les conducteurs professionnels marocains en ce qui concerne la prise de rendez-vous et le traitement des demandes de visas.

À cet égard, la partie portugaise a confirmé qu'elle s'engagera à informer le ministère Portugais en charge des affaires étrangères de cette question en vue de trouver des solutions possibles.

En marge de cette réunion, et à la demande de l'Ambassade du Royaume du Maroc à Lisbonne, la question relative à l'échange des permis de conduire des professionnels a été discutée avec les autorités portugaises compétentes, où les deux parties ont convenu d'approfondir et d'étudier plus en avant les moyens d'activer ces procédures pour la communauté marocaine résidant au Portugal.

A l'issue des travaux de la commission, les deux parties ont salué la qualité de l'amitié maroco-portugaise et les relations de bon voisinage entre les deux pays, réitérant leur détermination à renforcer davantage leur coopération bilatérale dans le domaine du transport routier international de marchandises et de voyageurs.

La délégation marocaine à cette réunion, qui été conduite par la Directrice des Transports routiers au ministère du Transport et de la Logistique, comprenait des responsables du ministère et de l'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) aux côtés des présidents des représentations professionnelles du secteur du transport international routier de marchandises (FT-CGEM, AMTRI, FNTM)