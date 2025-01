Maroc: Logement locatif - Un nouveau programme en préparation pour renforcer l'offre (M. Benbrahim)

Rabat — Un nouveau programme visant à renforcer l'offre de logement locatif est en cours de préparation, a annoncé, mercredi à Rabat, le Secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, chargé de l'Habitat, Adib Benbrahim.

"Le ministère oeuvre pour la concrétisation d'un nouveau programme dédié au logement locatif visant à répondre à plusieurs problématiques majeures liées au développement de ce marché au Maroc",a indiqué a dit M. Benbrahim lors de l'ouverture d'une conférence de haut niveau consacrée au financement de logements abordables et durables au sein du Royaume du Maroc.

Relevant la nécessité de mettre en place des mesures incitatives pour encourager l'investissement dans le secteur et diversifier l'offre locative, M.Benbrahim a insisté sur le rôle de l'État et des établissements publics pour structurer et dynamiser ce marché.

Par ailleurs, il a estimé que la sécurisation des bailleurs constitue un axe clé de réflexion, soulignant la nécessite d'une révision de l'arsenal juridique existant, à travers la mise en place des dispositifs garantissant le paiement des loyers, afin d'instaurer un climat de confiance pour les bailleurs.

Le secrétaire d'État a également abordé la question de l'attractivité du logement locatif, via notamment la création d'une caisse d'épargne-logement qui pourrait permettre au locataire d'avoir, après une durée déterminée, un capital pouvant financer une partie de son logement ou garantir le loyer à travers une pension loyer.

Sur un autre registre, M. Benbrahim a rappelé que le développement durable occupe une place centrale dans les stratégies mises en place, visant à améliorer l'accès à des logements abordables et durables et ce, en parfaite adéquation avec les Objectifs de Développement Durable à l'horizon 2030, en l'occurrence, l'objectif 11 prônant le développement de villes durables, inclusives et résilientes.

Organisée par le Fonds monétaire arabe (FMA) en partenariat avec le ministère de l'Économie et des Finances, et en coordination avec le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, cette rencontre de deux jours se veut un espace d'échange autour de thématiques clés, notamment l'accessibilité financière, la construction durable et les innovations technologiques dans l'immobilier à faible coût.