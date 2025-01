Liberia: Le pays envisage un investissement de 3 milliards de dollars après la découverte de nouveaux minerais

Le Liberia espère attirer 3 milliards de dollars d'investissements suite à la découverte de nouveaux minerais, notamment l'uranium, le lithium, le cobalt, le manganèse et le néodyme.

Le Liberia espère attirer 3 milliards de dollars d'investissements suite à la découverte de nouveaux minerais, dont l'uranium, le lithium, le cobalt, le manganèse et le néodyme, a annoncé le président Joseph Boakai dans son discours sur l'état de la nation. Les résultats, étayés par cinq décennies d'études financées par la Chine, placent le Liberia en position de se développer au-delà des exportations de minerai de fer et de caoutchouc.

Des pourparlers sont en cours avec des multinationales et des investisseurs locaux pour développer le secteur minier et les industries connexes, notamment l'énergie, les infrastructures et la technologie. Le gouvernement prévoit une accélération de la croissance économique de 5,1 % en 2024 à 5,8 % cette année, grâce à ces investissements.

L'inflation, qui devrait culminer à 12,3 % en mars, devrait retomber à 6 % d'ici à la fin de 2025. La Banque mondiale prévoit qu'une croissance plus rapide pourrait faire baisser le taux de pauvreté du Liberia de 31 % en 2023 à 27,8 % en 2024.

Points clés à retenir

La découverte de nouvelles réserves minérales par le Liberia pourrait transformer son économie, qui dépend depuis longtemps des exportations de minerai de fer et de caoutchouc. Alors que la demande mondiale de lithium et de cobalt augmente, le pays a l'opportunité de se positionner comme un fournisseur clé pour les secteurs des énergies renouvelables et des véhicules électriques.

L'obtention de 3 milliards de dollars d'investissements pourrait stimuler les infrastructures, la création d'emplois et les recettes publiques. Toutefois, il sera essentiel de gérer efficacement les richesses en ressources. Le Liberia doit assurer la transparence des accords miniers, développer les capacités de raffinage locales et atténuer les risques environnementaux. Avec une croissance prévue à 5,8 %, le président Boakai doit relever le défi de traduire les flux d'investissement en avantages économiques généraux. Si elle est bien gérée, la richesse minérale du Liberia pourrait favoriser la stabilité économique à long terme et la réduction de la pauvreté.