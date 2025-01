Ile Maurice: Les réservoirs de mal en pis... sous la barre de 40 % de remplissage

Avec un taux de remplissage moyen des réservoirs tombé à seulement 39,5 %, les conséquences pourraient être importantes pour les habitants et l'économie de l'île. Face à cette crise, les autorités préparent une série de mesures pour limiter l'impact et préserver les ressources en eau. Les réservoirs, qui jouent un rôle crucial dans l'approvisionnement en eau potable et dans l'agriculture, subissent les conséquences directes d'une pluviométrie insuffisante ces derniers mois. Le faible niveau de remplissage est particulièrement préoccupant pour des réservoirs stratégiques comme Mare-aux-Vacoas, La Nicolière et Midlands.

Pour répondre à cette crise, les autorités envisagent de nouvelles réglementations sur l'utilisation de l'eau. Parmi les mesures à venir, l'interdiction de l'utilisation de l'eau potable pour le nettoyage des voitures et des espaces extérieurs pourrait être prochainement mise en place. Ces restrictions visent à encourager une utilisation responsable de cette ressource précieuse. Le ministre de l'Énergie et des utilités publiques, Patrick Assirvaden, fera un point de presse jeudi sur la situation.

Avec les effets du changement climatique de plus en plus palpables, Maurice doit se préparer à faire face à des périodes de stress hydrique prolongé. La gestion durable de l'eau devient un enjeu national qui nécessite l'engagement de tous, gouvernement, entreprises et citoyens, pour garantir un avenir sécurisé pour les générations futures. Pour rappel, la Central Water Authority a décidé de réduire progressivement les heures de distribution afin d'optimiser la gestion des ressources en eau. En attendant, chaque goutte compte.