Ile Maurice: En détention, un policier du MARCOS souhaite recouvrer la liberté

La motion de mise en liberté présentée par l'avocat de Brian Beauger, Me Olivier Barbe, devait être débattue hier devant la Bail and Remand Court. Cependant, en raison de l'absence de l'enquêteur principal qui a mené l'investigation entourant la saisie de drogue de Rs 18 millions, les débats ont été renvoyés au 12 février.

Brian Beauger, un officier de 32 ans affecté au commando de la marine (MARCOS), et son oncle, Gérard Wilson Blackburn, âgé de 68 ans, avaient été placés en état d'arrestation en septembre 2024. Après avoir reçu des informations concordantes, les membres de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Rose-Belle avaient effectué une perquisition au domicile de Brian Beauger à Pointe-aux-Sables. Sauf que ce dernier était absent et la fouille s'était déroulée en présence de son oncle.

Lors de cette perquisition, plusieurs paquets en plastique contenant du cannabis, un pistolet à air comprimé avec son chargeur et 193 balles, ainsi que 1 536 feuilles de papier à rouler, des ciseaux et quatre balances numériques avaient été saisis. Ces objets étaient rangés dans trois sacs de sport. La valeur des 7,632 kg de cannabis est estimée à Rs 18 millions. Le sexagénaire avait incriminé son neveu qui avait été arrêté plus tard à The Vale. Ils ont été placés en détention et une accusation provisoire de trafic de drogue a été retenue contre eux.