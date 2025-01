Cameroun: Apaisement des tensions entre les communautés Bamoun et Tikar

Le ministre de l'Administration territoriale du Cameroun, Atanga Nji Paul, sur très hautes instructions du Président de la République du Cameroun Paul Biya , a réussi à apaiser les tensions entre les communautés Bamoun et Tikar lors d'une réunion historique tenue ce 28 janvier.

Cette réunion, qui s'est déroulée en présence des gouverneurs des régions de l'Adamaoua et de l'Ouest, avait pour but de promouvoir la cohabitation pacifique entre les deux communautés.

Pour rappel de mémoire, les tensions entre les Bamoun et les Tikar remontent à plusieurs années, avec des affrontements violents qui ont éclaté à plusieurs reprises, notamment à "Magba, dans la région du Noun".pour être plus précis, les deux communautés se disputent le contrôle de certaines terres et ressources, ce qui a conduit à des conflits armés et à des pertes en vies humaines.

Depuis la poignée de main entre les deux dirigeants le 28 janvier dernier et grâce à la médiation du ministre Atanga Nji Paul, les deux parties ont pu s'asseoir autour de la table et discuter de leurs différends. Le sultan roi des Bamouns, Nforifoum Nabil Mbombo Njoya, et le chef supérieur Tikar de Bankim, Gah II Ibrahim, ont échangé des handshakes à la fin de la réunion, symbole de leur engagement à travailler ensemble pour la paix et le développement de leurs communautés.

Le ministre Atanga Nji Paul a appelé «les deux parties à enterrer la hache de guerre et à travailler ensemble pour le développement de leurs communautés. Il a également souligné l'importance de la cohabitation pacifique et de la résolution pacifique des conflits».

REVÊT SYMBOLIQUE DE CET APAISEMENT.

C'est un pas important vers la paix et la réconciliation entre les communautés Bamoun et Tikar. Elle montre que, même dans les moments les plus difficiles, il est possible de trouver un terrain d'entente et de travailler ensemble pour un avenir meilleur. Cette rencontre hautement symbolique a également permis de mettre en place un plan d'action pour résoudre les problèmes qui ont conduit aux tensions entre les deux communautés. Les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour le développement de leurs communautés et pour promouvoir la cohabitation pacifique.

En fin de compte , c'est un exemple de volonté des autorités camerounaises de promouvoir la paix et la réconciliation entre les communautés.