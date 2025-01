Sénégal: Révision de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale - Les acteurs de la région de Sédhiou exposent leurs préoccupations

Sédhiou — Des acteurs du secteur agro-sylvo-pastoral de la région de Sédhiou (sud) ont passé en revue, lors d'un comité régional de développement spécial (CRD), leurs préoccupations en perspective de la révision de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale (LOASP).

Le CRD a réuni pendant deux jours la société civile, les institutions, et les acteurs locaux. La cérémonie de clôture a été présidée, mardi, par le gouverneur de la région, Diadia Dia.

Les préoccupations de ces acteurs portent, entre autres, sur le changement climatique, l'autonomisation des femmes, les conflits entre agriculteurs et pasteurs, le vol de bétail.

»Au cours de cette réunion, plusieurs préoccupations ont été abordées, notamment dans les secteurs de la pêche, du changement climatique, de la jeunesse et de l'autonomisation des femmes", a déclaré Dièry Guèye, membre du comité ad hoc chargé du processus de révision de la LOASP.

Concernant le foncier agricole et pastoral, les acteurs ont exprimé leurs inquiétudes sur les conflits potentiels dans la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs, a fait savoir M. Guèye, rappelant que la nouvelle loi prévoit des mécanismes solides permettant à chaque acteur de travailler en paix et de tirer profit de ses activités.

Il a également affirmé que sur la question de l'environnement, les services concernés prendront des mesures nécessaires pour assurer une bonne gestion des ressources naturelles.

Dièry Guèye a notamment promis que concernant la cohésion sociale, des mesures strictes seront mises en place pour assurer la paix sociale entre les différents acteurs.

Sur le plan économique, a-t-il évoqué, l'objectif est de travailler intelligemment avec tous les acteurs à la base pour identifier les potentialités économiques de l'ensemble du territoire régional.

"En amont de cette rencontre, diverses organisations de producteurs ont tenu une réunion de quarante-huit heures, analysant minutieusement le projet de loi et partageant leurs préoccupations", a rappelé le gouverneur Diadia Dia.

Il a précisé que ces organisations, provenant de secteurs tels que l'agriculture, la pêche, l'élevage, la foresterie, et l'aquaculture, ont joué un rôle actif durant les consultations régionales.

Selon le gouverneur, parmi les principales recommandations formulées, figurent le renforcement des capacités des producteurs, le financement et l'amélioration des systèmes financiers pour les secteurs concernés par la LOASP.

Le problème du vol de bétail, souvent évoqué lors des discussions, a également retenu l'attention des hautes autorités.

Le chef de l'exécutif régional a fait savoir que des réunions ont été organisées avec les associations de lutte contre le vol de bétail, et des mesures ont été mises en place pour renforcer la présence des forces de défense et de sécurité, et créer des postes de gendarmerie le long de la frontière.

Les conclusions et recommandations issues de ce CRD spécial constituent une étape essentielle dans la révision de la LOASP, visant à garantir une gestion durable et équitable des ressources agricoles et pastorales de la région, a-t-il laissé entendre.