Sénégal: L'accident mortel de Réfane et la migration circulaire en exergue

Dakar — Les quotidiens reçus mercredi à l'Agence de presse sénégalaise (APS) traitent de différents sujets dont l'accident mortel de la circulation survenu sur l'autoroute Ila Touba, à hauteur de Réfane (Bambey), et la migration circulaire vers l'Espagne et le Qatar.

"L'hécatombe continue", titre Sud Quotidien. »Les décisions et mesures de fermeté brandies par les autorités étatiques à l'issue des nombreux Conseils interministériels, des Conseils des ministres et tout récemment lors des états généraux de transports publics à Diamniadio y compris des déclarations d'autorités gouvernementales suite à des accidents n'y feront rien", souligne la publication.

"Les routes du Sénégal continuent d'être très meurtrières. En atteste ce terrible accident de la circulation qui a fait 11 morts sur le coup et huit blessés graves dans la matinée de ce mardi 28 janvier 2025, sur l'autoroute à péage Ila Touba, entre Bambey et Khombole. Les victimes, toutes à bord d'un minicar qui a dérapé avant de percuter un camion en panne, revenaient du Magal de Kazu Rajab célébré à Touba", ajoute le journal.

"Onze morts et trois blessés graves dénombrés", rapporte L'As. La publication indique que "le minicar de 18 places, provenant du Magal du Kazu Rajab à Touba est violemment entré en collision avec un bus stationné sur l'autoroute sans aucune lumière".

Source A précise que »les faits ont eu lieu mardi vers 6h 50 du matin dans le sens Touba-Dakar, à hauteur du village de Réfane ».

"Le minibus de transport, a violemment percuté une camionnette de transport de marchandises en panne stationnée sur la bande d'arrêt d'urgence. Cette camionnette, en panne était correctement signalée selon les premières constations, au moment où le minibus transportant des voyageurs, a dévié de sa trajectoire, entrainant un choc violent. Au vu de la violence du choc et des premiers éléments de l'enquête recueillis sur place, l'excès de vitesse manifeste et la somnolence pourraient être à l'origine de cet accident", écrit la publication.

Vox populi note que "d'après les premiers constats sur les causes de l'accident, le ministère des Transports terrestres relève +l'excès de vitesse manifeste et la somnolence+" dans un communiqué.

Le même journal aborde la question de la migration circulaire et note que "les dépôts des dossiers aux BAOS vont désormais se faire en ligne à travers une plateforme dédiée", après les images insoutenables du rush humain d'avant-hier.

"Le flux de candidats ne faiblit pas", constate Le Soleil. "Au Bureau d'accueil et d'orientation et de suivi (BAOS) de Dakar, sise à Liberté 6, les candidats à la l'émigration ont pris d'assaut les lieux. Certains n'hésitent pas à passer la nuit pour espérer pouvoir déposer leur dossier", écrit la publication. "Rien que pour la journée du lundi, plus de 10000 dossiers ont été déposés pour l'Espagne, dont 5000 à Dakar", note le journal.

Le Secrétariat d'Etat aux Sénégalais de l'extérieur a lancé un appel à la candidature pour le recrutement d'ouvriers agricoles, dans le cadre du programme de migration circulaire Espagne-Sénégal.

»Le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, Abass Fall, a en marge de l'ouverture de la 24e édition du Forum du 1er emploi organisé par le Mouvement des entreprises du Sénégal (MDES) saisi l'occasion pour répondre aux critiques suite aux emplois proposés aux Sénégalais en Espagne mais aussi au Qatar", rapporte Libération, .

Dans le journal, il déclare : »Même si on nous propose 100 000 emplois, nous prendrons". Selon WalfQuotidien, »l'Etat persiste et signe ». »Le nouveau gouvernement ne compte pas abandonner cette politique de migration circulaire du travail qui va permettre aux jeunes sénégalais d'aller en Espagne et au Qatar pour travailler. Le ministre du Travail, Abass Fall affirme que rien ne détournera le gouvernement de cet objectif », indique Walf.