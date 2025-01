L'université cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) accueillit du 27 au 31 janvier, la première édition de la semaine de l'innovation et de l'entreprenariat (SIE). Cette initiative organisée en partenariat avec trois centres d'excellences africains notamment le Centre d'excellence AGIR Environnement, santé et société, le centre d'excellence CEA-AGRISSAN (agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnel, le centre d'excellence CEA-SAMEF (santé de la mère et de l'enfant), s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'UCAD de se positionner comme un véritable moteur de l'innovation et un catalyseur de l'entreprenariat en Afrique. Il s'agit d'une ambition commune de promouvoir une synergie entre la recherche académique, l'innovation technologique, des solutions entrepreneuriales au service du développement durable.

Dédiée à l'innovation et à l'entreprenariat, cette semaine qui va au-delà d'un simple évènement d'après le président du comité d'organisation, le Pr Babacar Faye, est une plateforme où les idées se prennent vie, où les collaborations se tissent et où des solutions concrètes émergentes pour répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés.

De ce point de vue, il souligne que l'innovation et l'entreprenariat sont les leviers essentiels pour répondre aux défis majeurs auxquels nous faisons face, à savoir la sécurité alimentaire, la santé publique ou de la résilience climatique. C'est dans ce cadre, qu'il souligne le rôle crucial que jouent les centres d'excellences CEA-AGIR et CEA- AGRISSAN par des travaux de recherches, une approche interdisciplinaire et un engagement communautaire qui permettent de construire un avenir plus résilient.

Au cours de cette semaine, des innovations seront dévoilées pour la création de programmes structurants capables de transformer durablement les économies. A cet égard, le président du comité d'organisation de la SIE invite les entreprises privées présentes à cet évènement à saisir cette opportunité pour explorer, intégrer et valoriser les découvertes faites à l'UCAD et dans les Universités partout en Afrique.

Soulignant pour sa part le rôle capital que jouent la science et la technologie dans le développement des nations, Mme Aminata Niang, Rectrice par intérim de l'UCAD, a rapporté qu'en Afrique, le renforcement des investissements dans la recherche du développement est considéré comme une priorité selon le rapport de 2023 de l'initiative pour la Croissance en Afrique.

En ce sens, elle estime que l'université en dehors de sa pédagogie, a la mission de répondre à ces défis scientifiques et d'innovations technologiques pour le développement économique du Sénégal et de l'Afrique. A cet égard ajoute la Rectrice par intérim, la collaboration entre le monde de la recherche et les institutions en charge du développement devient capitale pour stimuler le transfert des connaissances et l'entreprenariat.

Pour clore son propos, le Pr Aminata Niang a salué les actions de la banque mondiale dans la mobilisation des ressources additionnelles et l'accompagnement technique aux universités africaines dans le financement des quatre centres d'excellences africaines au Sénégal.

Félicitant à son tour tous les partenaires financiers en particulier la Banque Mondiale et les directeurs des centres d'excellences africains, le Pr Hamidou Datte, directeur de la recherche et de l'innovation, a par ailleurs, fait part de l'importance qu'attache le ministre de l'enseignement supérieur à ces initiatives collaboratives qui au-delà de participer au développement d'une recherche alignées sur la vision Sénégal 2050, travaille à rendre visible ces projets scientifiques véritables leviers de transformation sociale et économique.

En ce qui lui concerne, le directeur de la recherche et de l'innovation a exprimé son engagement à soutenir et accompagner les dynamiques scientifiques et le développement de l'esprit entrepreneurial dans nos institutions académiques.