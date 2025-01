Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre Sucrivoire se hisse au top des meilleures performances hebdomadaire du marché actions

Le titre Sucrivoire, producteur et distributeur ivoirien de sucre et filiale du groupe SIFCA, s'est hissé au top des meilleures performances hebdomadaire du marché actions au terme de la semaine du 20 au 24 janvier 2025 avec une hausse de +12,88%, selon la Revue Hebdomadaire, une publication de la Société de Gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

«L'attrait pour le titre n'a donc pas été terni sur la semaine en raison des échanges qui ont affiché un volume de 20 688 titres transigés durant la semaine contre 23 140 négociés durant la semaine précédente», note CGF Bourse. Selon la SGI, le titre enregistre ainsi une performance de 15,50% depuis son creux de 645 FCFA atteint au cours de la séance du 17 janvier 2025. Au troisième trimestre 2024 la société SUCRIVOIRE a enregistré un résultat net déficitaire de 5,19 milliards FCFA contre une perte nette de 14,05 milliards FCFA au troisième trimestre 2023, marquant ainsi une amélioration de 8,85 milliards de FCFA de son résultat net sur la période sous revue.

Le Top 3 des plus fortes hausses hebdomadaires de cours est occupé par Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 12,88% à 745 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,91% à 750 FCFA) et BOA Mali (plus 5,88% à 1 800 FCFA).

En revanche, la plus forte baisse hebdomadaire est celle de PALM Côte d'Ivoire. Selon CGF Bourse, l'action du producteur d'huile de palme brute pour le marché local ivoirien et d'huile de palmiste a perdu 6,25% de sa capitalisation au cours de la semaine écoulée sous l'effet d'une pression à la vente exercée sur le titre. «Les vendeurs ont ainsi pris l'ascendant sur les acheteurs durant la semaine en faisant replier le titre à 4 500 FCFA contre 4 800 FCFA à la clôture de la semaine précédente avec des transactions en hausse de 12% à 75 221 titres échangés contre 67 338 titres échangés durant la semaine d'avant», analyse la SGI.

Au troisième trimestre 2024, la société PALM Côte d'Ivoire a réalisé un résultat net en baisse de 27,40% à 16,16 milliards de FCFA contre 22,25 milliards de FCFA au troisième trimestre 2023, en raison de la baisse de son chiffre d'affaires (-17%) consécutive au repli du prix moyen de vente de l'huile de palme brute en Côte d'Ivoire sur la période allant de janvier à septembre 2024.

CGF Bourse met au-devant PALM Côte d'Ivoire (moins 6,25% à 4 500 FCFA) dans son Flop 3, suivie de BOA Sénégal (moins 5,00% à 2 850 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (moins 4,65% à 4 10 FCFA).

Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine du 20 au 24 janvier 2025 par une capitalisation boursière de 10 559,52 milliards de FCFA contre 10 581,88 milliards de FCFA au 17 janvier 2025 en régression de 0,21%. CGF Bourse note dans sa revue que cette régression se justifie essentiellement par la baisse du prix de 7 obligations.

Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 500,17 millions de FCFA contre 382,18 millions de FCFA la semaine précédente, soit une progression de 30,87% de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés.

Les échanges sur le marché ont principalement concerné 14 985 titres de l'obligation « TPCI.O61 - TPCI 5,90% 2021-2031 » et 13 226 titres de l'obligation « TPCI.O23 - TPCI 5.90% 2016-2026 » pour une valeur globale de 271,66 millions de FCFA.

La capitalisation boursière globale a enregistré une hausse hebdomadaire de 0,46% à 20 664,64 milliards FCFA contre 20 569,22 milliards FCFA le 17 janvier 2025.

Concernant le Price Earning Ratio (PER) du marché, il a évolué positivement, passant de 11,20x le 17 janvier à 11,31x le 24 janvier. Il en est de même du rendement moyen du marché qui, sur la même période, est passé de 9,36% à 9,37%.