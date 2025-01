Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 janvier 2025

L'OMS alerte sur le risque que pourrait entrainer l'arrêt du financement des programmes de lutte contre le VIH

« L’arrêt du financement des programmes de lutte contre le VIH peut exposer les personnes vivant avec le VIH à un risque accru immédiat de maladie et de décès et saper les efforts de prévention de la transmission dans les communautés et les pays ». Cette déclaration de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), publiée ce 28 janvier, alerte sur le risque que pourrait entrainer ces mesures.

Selon l’organisme, de telles mesures, si elles se prolongent, pourraient entraîner une augmentation du nombre de nouvelles infections et de décès, annulant des décennies de progrès et ramenant le monde aux années 1980 et 1990, lorsque des millions de personnes mouraient du VIH chaque année dans le monde, y compris aux États-Unis d’Amérique. (Source allAfrica)

Sommet de l’EAC sur la crise RDC-Rwanda : une stratégie pour saborder le processus de Luanda

L’annonce par William Ruto de la tenue d’un sommet extraordinaire de l’EAC sur la crise entre la RDC et le Rwanda suscite de vives interrogations. Pourquoi cette organisation régionale, aux résultats jusqu’ici peu probants dans ce dossier, réussirait-elle là où le processus de Luanda, sous la médiation du président angolais João Lourenço, a échoué ?

Perçue par certains comme une tentative de Kigali pour éclipser les avancées angolaises, cette initiative place Félix Tshisekedi devant un dilemme crucial. Participer au sommet pourrait revenir à légitimer un cadre biaisé en faveur du Rwanda, tandis qu’un boycott serait un acte fort de défense de la souveraineté congolaise et une façon d’exiger le respect du processus de Luanda, seul cadre légitime validé par l’Union africaine pour une paix durable. (Source mediacongo)

Retrait AES : la CEDEAO « sans visa » pour les ressortissants du Burkina, du Mali et du Niger

Ce 29 janvier 2025 marque la rupture entre l’Alliance des Etats du Sahel et la CEDEAO. Un communiqué publié tôt ce mercredi matin a surpris les populations de l’AES. Le communiqué coupe l’herbe sous le pied des théoriciens du pire pour l’AES, et les radicaux, adeptes de la séparation totale avec la CEDEAO.

« Le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO prend effet à compter de ce jour, le 29 janvier 2025 », peut-on lire dans le communiqué. La CEDEAO reconnaît « jusqu’à nouvel ordre les passeports et cartes d’identité nationaux portant le logo de la CEDEAO » détenus par les citoyens des trois pays. (Source maliweb)

Gabon : pénalisation par le nouveau Code électoral de la transhumance électorale

Phénomène bien ancré dans les mœurs politiques au Gabon, la transhumance électorale n’a pas manqué d’être traitée dans la Loi organique n°001/2025 du 19 janvier 2025 portant Code électoral en République Gabonaise, promulguée ce 22 janvier par le président de la Transition. Ainsi, tout en pénalisant cette pratique, le nouveau Code électoral prévoit l’annulation partielle ou totale d’une élection en cas de preuve de son usage.

La transhumance électorale consiste pour les candidats à déplacer des personnes qu’ils sollicitent d’une circonscription électorale à une autre, dans l’objectif que celles-ci votent en leur faveur. Une pratique bien connue au Gabon, d’autant plus que ces personnes déplacées sont communément appelées « bœufs votants ». (Source GabonMediaTime)

Bénin/Procès coup d’État : l’avocat de l’Etat requiert 77 milliards et la saisie des biens des accusés

Lors de l’audience de ce mercredi 29 janvier 2025, l’avocat de l’Etat béninois, Me Maximin Cakpo Assogba, a demandé à la cour de condamner les accusés Olivier Boko, Rock Nieri et Oswald Homéky à verser la somme de 77 milliards de francs CFA en réparation des préjudices. Il a également réclamé la saisie de tous leurs biens.

Cette demande intervient après l’examen des éléments du dossier, notamment les procès-verbaux d’auditions et les enquêtes de moralité des prévenus. Ces derniers, dont les casiers judiciaires sont vierges, n’ont pas été diagnostiqués avec des troubles psychiatriques susceptibles d’affecter leur responsabilité pénale. (Source beninwebtv)

Libération du chef de la police libyenne par l'Italie: visée par une enquête, Meloni cible les magistrats

La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, ainsi que trois membres de son gouvernement, le ministre de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, celui de la Justice, Carlo Nordio, et le secrétaire d’État délégué à la Sécurité, Alfredo Mantovano, font l’objet d’une enquête, ouverte par le procureur en chef du parquet de Rome, pour « complicité et détournement de fonds publics » dans le cadre de l'expulsion du chef de la police judiciaire libyenne. Incarcéré à Turin le 19 janvier, en vertu d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale émis la veille, Osama Almasri Najim a été rapatrié à Tripoli avec un avion d’État trois jours après.

Cette affaire a éclaté dans un contexte d’opposition de nombreux magistrats contre le projet de réforme de la justice dont la pierre angulaire est la séparation en juges et procureurs en Italie. Giorgia Meloni a d’ailleurs tiré à boulets rouges contre « les magistrats politisés » dans une vidéo postée sur sa page Facebook. (Source RFI)

FESPACO 2025 : le Tchad confirme sa participation au PM

Pour le FESPACO 2025 est placé sous le thème « Cinéma d’Afrique et identités culturelles », le Tchad vient de confirmer sa participation, en tant qu’invité d’honneur, devant le Premier ministre burkinabé.

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, le mardi 28 janvier 2025, à Ouagadougou, une délégation tchadienne conduite par Abdoulaye Souleymane Babale, Secrétaire général du ministère en charge de la Culture, venu confirmer la participation de son pays.

La délégation a été présentée au Chef du Gouvernement par le ministre en charge de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, informe un communiqué reçu mercredi à APA. Cette rencontre a permis de faire un point d’étape des préparatifs de la 29ᵉ édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), qui se tiendra du 22 février au 1ᵉʳ mars 2025. (Source apanews)

Mauritanie/Présidence de la BAD : Sidi Ould Tah, un leadership visionnaire

Le président de la BADEA, Sidi Ould Tah, est le candidat mauritanien au poste de président du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD). Sa candidature suscite d’ailleurs un enthousiasme croissant parmi les observateurs et les analystes économiques.

Reconnu comme un acteur influent dans les sphères financières africaines et internationales, il est perçu comme l’un des prétendants les plus sérieux à cette fonction stratégique. Avec son savoir-faire et ses expériences aux seins des institutions multilatérales africaines, il se positionne ainsi comme un fervent défenseur de l’intégration économique et de la transformation structurelle du continent africain.

Économiste, expert en stratégies de développement et avec plusieurs années d’expérience dans l’administration publique, les banques internationales et régionales de développement, le président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) Sidi Ould Tah souhaite porter son savoir-faire au niveau du continent africain. (Source Africa 24)

Les garanties d'un scrutin transparent au Togo

À l'approche des élections sénatoriales du 15 février, le président de la Cour constitutionnelle, Djobo Babakane Coulibaley, a tenu à rappeler les principes fondamentaux que les juges de son institution devront observer pour garantir un processus électoral équitable et transparent.

Dans son adresse aux juges constitutionnels, il a insisté sur leur rôle clé dans la préservation de l’intégrité du processus électoral, soulignant que leur mission consiste à s’assurer que la règle du jeu n’a pas été délibérément enfreinte et que les résultats de l’élection ne soient pas entachés d’irrégularités flagrantes.

Selon Djobo Babakane Coulibaley, les élections sénatoriales, bien qu'étant un scrutin au suffrage indirect, présentent des enjeux similaires à ceux des grands rendez-vous électoraux habituels. (Source togonews)

Centrafrique : Les brillants résultats prometteurs de la visite du président Touadéra en Russie

La visite officielle de trois jours du président centrafricain, Touadéra, à Moscou s’est achevée sur un résultat important. Sa rencontre avec le président russe Poutine a confirmé la poursuite du développement des relations russo-centrafricaines dans divers domaines d’activité. Même l’opposition centrafricaine reconnaît que la Russie a apporté à la RCA un soutien très important en matière de sécurité au cours des dernières années.

En effet, le soutien de la Russie au secteur de la sécurité centrafricaine a permis à la RCA de connaître la paix et la stabilité sur la quasi-totalité de son territoire. « Nous continuerons à travailler ensemble pour renforcer la sécurité dans l’ensemble du pays, aux frontières, d’où que vienne la menace. Les instructeurs russes sont de véritables professionnels ! » – a déclaré le président de la RCA, M. Touadera. (Source Lepotentielafricain)