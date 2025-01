Ile Maurice: «L'acquisition de la Clinique Bon Pasteur optimisera nos dépenses en rationalisant les infrastructures»

interview

Le groupe IBL poursuit son expansion dans la santé, un secteur clé de son développement. L'année dernière, il a acquis 65 % du capital de la Clinique Bon Pasteur via sa filiale Life Together, après en avoir détenu 24,6 % depuis 2021. Selon Dr Géraldine Jauffret, «Chief Executive Officer» CEO de Life Together, cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large visant à développer l'offre de soins. Nicolas Tadebois, responsable des opérations, annonce des améliorations significatives : rénovation de la maternité, agrandissement des urgences et mise en place d'un service d'ambulance 24/7. Des projets, en synergie avec les autres cliniques du groupe, qui permettront d'améliorer le parcours des patients.

Pourquoi l'intégration de la Clinique Bon Pasteur dans Life Together constitue-t-elle un levier stratégique dans le développement de votre offre de santé à Maurice ?

Géraldine Jauffret (G. J.) : Depuis la création de Life Together, nous avons mis en place une vision centrée sur l'accès à la santé et au bien-être, en favorisant la proximité et l'attention portée à chaque patient. La Clinique Bon Pasteur s'intègre parfaitement dans notre stratégie d'expansion et de consolidation. Elle s'ajoute aux autres investissements significatifs réalisés ces dernières années, tels que l'intégration de Novalab, le laboratoire d'analyses médicales, ainsi que l'ouverture de centres médicaux et de cliniques ambulatoires à Forbach et Cap Tamarin. La Clinique Bon Pasteur représente un élément clé dans l'élargissement de notre réseau de soins de santé, en renforçant notamment notre offre en médecine, chirurgie et maternité. En partenariat avec cet établissement, nous avons déjà lancé plusieurs projets qui devraient voir le jour dans les mois à venir, contribuant ainsi à enrichir et à diversifier notre offre. Notre engagement vise à garantir une expertise médicale de qualité, tout en maintenant une approche humaine et bienveillante.

Quels changements immédiats envisagez-vous à la Clinique Bon Pasteur avec cette prise de participation majoritaire ?

Nicolas Tadebois (N. T.): D'un point de vue opérationnel, nous avons à coeur de maintenir la continuité des services tout en facilitant l'intégration de l'équipe de la clinique au sein de Life Together. Cette étape est importante pour nous assurer que le personnel soit soutenu dans sa mission et que le service au patient reste une priorité. Concernant les infrastructures, nous avons prévu de rénover la maternité pour y offrir des conditions plus adaptées au bien-être des parents et de leurs enfants. De même, le service des urgences sera agrandi pour mieux répondre aux besoins des patients. À cela s'ajoute un service d'ambulance disponible 24/7, en collaboration avec nos cliniques à Forbach et Tamarin, afin de garantir une prise en charge optimale en tout temps.

Comment Life Together prévoit-elle de maintenir et de renforcer la réputation de la Clinique Bon Pasteur tout en y introduisant des innovations ?

N. T. : La réputation de la Clinique Bon Pasteur repose sur la qualité de ses soins et son accompagnement empathique. C'est un modèle qui nous tient particulièrement à coeur et que nous souhaitons conserver. Notre objectif est de consolider cette approche, en intégrant des innovations technologiques dans les services proposés, notamment dans les domaines du diagnostic et des équipements médicaux, ainsi que des services chirurgicaux et paramédicaux. Nous voulons ainsi améliorer l'expérience du patient tout en continuant à mettre l'accent sur la qualité des soins et l'attention portée à chaque individu.

Quelles synergies envisagez-vous entre Life Together et la Clinique Bon Pasteur, notamment dans les services de santé et les parcours patients ?

G. J. : Nous avons établi des bases solides de coopération sur divers aspects. Nous avons développé des synergies dans le recrutement, les outils numériques et le partage des ressources. Grâce à l'acquisition de la clinique, nous entendons accélérer ces collaborations, particulièrement dans les domaines déjà mentionnés. L'objectif est de proposer aux patients un parcours de santé intégré et cohérent, du diagnostic aux soins postchirurgicaux, en passant par la rééducation et les services à domicile. Nous comptons également améliorer l'offre d'hospitalisation à domicile et en rééducation pour offrir une prise en charge complète et continue.

L'acquisition de la Clinique Bon Pasteur va-t-elle permettre d'étendre votre offre de soins personnalisés à Maurice ?

G. J. : En intégrant la Clinique Bon Pasteur, nous affirmons notre capacité à offrir des soins personnalisés et adaptés aux besoins spécifiques de chaque patient. Nous avons toujours privilégié une perspective de santé globale et pluridisciplinaire, qui dépasse les soins traditionnels en clinique. Grâce à cette intégration, nous serons en mesure d'étendre notre réseau de centres médicaux et de cliniques privées à Maurice, offrant ainsi une prise en charge plus proche des patients. Nous prévoyons d'ouvrir de nouveaux centres avec des services variés, allant du diagnostic aux urgences, en passant par la rééducation et les soins ambulatoires. Ainsi, nous pourrons adapter nos services aux attentes locales tout en optimisant la qualité des soins et l'accès aux services.

Cela permettra-t-il d'élargir l'offre de services au-delà des soins traditionnels ? Pouvez-vous nous donner un aperçu des offres à venir ?

G. J. : Oui, cela marque le début de l'élargissement de notre offre de services. Life Together a toujours eu pour ambition de proposer une vision holistique de la santé, incluant des soins préventifs, alternatifs et paramédicaux. Cette expansion nous permet d'introduire de nouveaux services innovants dans plusieurs domaines :

· Bien-être et soins alternatifs : Nous proposerons des thérapies préventives et alternatives, telles que la cryothérapie, des soins esthétiques au laser, et des services de psychologie et d'audiologie.

· Diagnostic et analyses : Nous optimiserons nos services de diagnostic et d'analyses, avec des équipements médicaux de pointe.

· Traitement et chirurgie : Nos cliniques, dont Bon Pasteur, offriront des soins chirurgicaux et obstétriques avec des techniques moins invasives.

· Rééducation et réhabilitation : Des programmes de rééducation adaptés à chaque patient après une chirurgie ou un traumatisme seront mis en place.

· Hospitalisation à domicile : Ce service permettra de dispenser des soins à domicile pour éviter les hospitalisations prolongées, particulièrement pour les patients chroniques.

· Recherche et développement : En partenariat avec le CIDP, nous soutiendrons l'innovation dans le domaine de la santé pour améliorer les traitements proposés.

Comment cette prise de participation majeure modifie-t-elle vos projets d'expansion du réseau Life Together à Maurice ?

G. J. : Cette acquisition ne change pas nos projets d'expansion, mais elle les renforce. Nous avons l'intention d'accélérer l'ouverture de nouveaux centres médicaux dans le pays, notamment au centre de l'île. Cela nous permettra d'améliorer la cohésion de notre équipe, de faciliter les échanges entre nos établissements et d'offrir un service de qualité à un plus grand nombre de patients. Notre objectif reste de répondre aux besoins de santé des Mauriciens tout en maintenant une approche humaine et axée sur le patient.

Quel rôle la technologie jouera-t-elle dans l'évolution des services de santé proposés par Life Together après l'intégration de la Clinique Bon Pasteur ?

N. T. : La technologie est un outil au service de nos équipes médicales et soignantes. Elle doit faciliter leur travail et non se substituer à l'humain. Nous avons investi dans des équipements médicaux modernes, comme la radiologie interventionnelle et la chirurgie ambulatoire, qui permettent de proposer des traitements plus précis et moins invasifs. De plus, nous poursuivrons notre programme de digitalisation, en mettant en place des outils communs pour la gestion des patients et des dossiers médicaux, tout en veillant à préserver la relation humaine au coeur de nos soins.

Cette acquisition permet-elle de réaliser des économies d'échelle et de rendre les services de santé plus accessibles aux patients ?

G. J. : L'acquisition de la Clinique Bon Pasteur nous permettra de mieux gérer nos ressources, notamment en rationalisant nos infrastructures et en tirant parti des synergies créées entre nos établissements. Cela nous aidera à proposer des services à des prix compétitifs. Nous avons également mis en place des forfaits plutôt qu'une facturation à l'unité, et nous privilégions des solutions comme l'hospitalisation à domicile et la chirurgie ambulatoire, qui permettent de mieux contrôler les coûts tout en offrant une prise en charge de qualité.

L'intégration de la Clinique Bon Pasteur s'inscrit-elle dans une vision stratégique plus large visant à consolider la place de Life Together sur le marché de la santé ?

G. J. : IBL considère qu'un secteur de la santé solide, centré sur l'humain, est essentiel pour le bien-être des Mauriciens et pour la stabilité économique du pays. Cette initiative va dans ce sens, contribuant à une croissance durable et à une meilleure accessibilité aux soins. Elle s'inscrit également dans notre vision à long terme de consolider notre position dans le secteur de la santé tout en promouvant des pratiques innovantes et éthiques.