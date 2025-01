Ile Maurice: La gestion remise en question

La gestion des remorqueurs de la Mauritius Ports Authority (MPA) suscite actuellement des interrogations, en particulier en ce qui concerne le remorqueur Da Patten. Alain Malherbe, expert maritime, dénonce la négligence dans la maintenance et la gestion des équipements essentiels au bon fonctionnement du port.

Selon lui, «ce remorqueur, interdit à la navigation, a passé plus d'un mois en cale sèche, mais l'état des équipements du pont demeure indigne et inacceptable. Les travaux prévus n'ont pas pu être achevés. Quelles en sont les raisons ?» Il s'inquiète également du risque que ce remorqueur, non opérationnel, soit remis en mer, compromettant la sécurité des marins.

Alain Malherbe s'interroge également sur les clauses du contrat relatif à la maintenance des remorqueurs. Il affirme que «lorsqu'un contrat est attribué pour un bateau en cale sèche, cela couvre tous les aspects, du point le plus élevé du navire jusqu'à son point le plus bas».

Il ajoute qu'«une fois de plus, nous constatons la négligence de la MPA. Les marins travaillant sur le remorqueur signalent qu'après son retour de cale sèche, les réparations nécessaires n'ont pas été réalisées». Selon lui, les équipages se voient contraints d'effectuer eux-mêmes les réparations, qui auraient dû être prises en charge par le chantier naval, sous peine de sanctions disciplinaires.

L'expert maritime souligne également que l'indisponibilité d'un remorqueur affecte directement les performances du port. «Mettre les bateaux à quai prendra davantage de temps, ce qui entraînera des retards et des plaintes sur le manque d'efficacité du port. C'est pour cela que le port est perçu comme peu performant. Chaque retard lié à un remorqueur a un impact sur le délai entre l'arrivée du navire, son attente et son passage à quai, ce qui impacte directement la productivité.»

Contactée pour des éclaircissements, la MPA soutient que «le remorqueur Da Patten, classé sous Bureau Veritas, devait faire l'objet de travaux planifiés en cale sèche, conformément au manuel du fabricant et aux exigences de la société de classification, en novembre 2024. Cependant, au cours des travaux, qui devaient durer six semaines, d'autres problèmes techniques imprévus ont été détectés, nécessitant l'intervention d'experts étrangers. En attendant leur arrivée, le remorqueur a été retiré du chantier naval et placé à quai. N'étant pas opérationnel, le Da Patten ne participe à aucune opération maritime. Le service de remorquage dans le port se poursuit normalement et est assuré par les trois autres remorqueurs opérés par la MPA».

Par ailleurs, l'un des objectifs du gouvernement, dans sa stratégie de renforcer la compétitivité économique de Maurice et d'attirer davantage d'investissements étrangers, est de moderniser et d'optimiser les infrastructures portuaires. Une révision en profondeur du port et de ses installations est prévue afin de soutenir et stimuler les activités économiques liées au secteur maritime.