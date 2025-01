Afrique: Les villes africaines doivent se doter d'une planification financière, fiscale et budgétaire

Pour gérer efficacement l'urbanisation rapide, les villes africaines doivent améliorer leurs stratégies fiscales et élargir leurs sources de revenus.

Une réunion de deux jours du Groupe d'experts en décembre 2024 pour examiner et valider le rapport d'évaluation de la performance financière de la ville de Nairobi s'est conclue par un appel aux villes africaines à assurer une planification financière, fiscale et budgétaire pour une allocation des ressources et un développement adéquats dans le sillage d'une urbanisation accrue.

Les experts ont souligné l'importance de la diversification de l'espace financier et fiscal pour les villes africaines.

« Les villes africaines, en particulier les capitales, devraient connaître un afflux de citadins dans un avenir proche. Il est important de se préparer à cette vague d'urbanisation imminente », a déclaré Eshetayehu Kinfu, responsable de la gestion des programmes stratégiques au bureau du maire d'Addis-Abeba.

En ce qui concerne la collecte et l'affectation des recettes, Godfrey Akumali, secrétaire du comté et chef du service public du comté de Nairobi, a déclaré que la ville de Nairobi était confrontée à des problèmes de liquidités en raison de sa forte dépendance à l'égard du financement du gouvernement national.

« Le comté vise à diversifier les sources de revenus en tirant parti de la technologie pour améliorer l'efficacité de la facturation et de la collecte. La mise à jour du registre des contribuables est essentielle pour identifier et suivre les clients dans toutes les sources de revenus à Nairobi », a déclaré M. Akumali.

Notant le problème des recettes non perçues auquel la ville est confrontée, M. Akumali a déclaré qu'à l'avenir, l'objectif de la ville est de percevoir toutes les recettes dues sans introduire de nouvelles taxes, en soulignant l'importance du renforcement des capacités en matière de technologie et de processus internes.

Il a expliqué que la ville est actuellement financée par les contributions du gouvernement national et ses propres recettes, qui sont passées de 7,8 milliards de shillings (60,3 millions de dollars) à 12,8 milliards de shillings (99,06 millions de dollars), l'objectif étant d'atteindre 13 milliards de shillings (100,6 millions de dollars) d'ici à la fin de l'exercice financier en cours.

« Nairobi a un besoin budgétaire annuel d'environ 20 milliards de shillings (155 millions de dollars), ce qui équivaut au niveau de la part équitable, et nécessite une amélioration de ses sources de revenus », a-t-il déclaré.

« La stratégie d'amélioration de la collecte des recettes passe par la collecte numérique, l'amélioration de la conformité grâce à une approche centrée sur le client et l'utilisation efficace de la technologie.

M. Akumali a indiqué que le comté de Nairobi avait déjà commencé à améliorer la collecte des recettes, une grande partie des recettes étant collectées numériquement.

L'objectif, a-t-il dit, est d'assurer une meilleure collecte des recettes sans augmenter la charge fiscale des habitants de Nairobi.

Il a insisté sur la nécessité de faire participer davantage d'habitants de Nairobi au développement de la ville, car les revenus sont la base de la prestation de services, et a souligné l'importance des partenariats avec le secteur privé pour élargir la base de revenus et améliorer la prestation de services publics.

Jenifer Wakhungu, directrice adjointe de Local Transformative Finance au Fonds d'équipement des Nations Unies (FENU), a déclaré que les gouvernements nationaux devraient simplifier et populariser les politiques existantes, renforcer la formation des personnes technophiles et améliorer la mobilisation et l'allocation des ressources.

Elle a souligné l'importance de la recherche pour rester en phase avec les systèmes dynamiques et les mécanismes de financement alternatifs, y compris la collaboration avec les secteurs financiers privés et une planification fiscale appropriée.

Mme Wakhungu a également souligné la nécessité de répartir les richesses entre les régions, en particulier celles qui sont riches en ressources naturelles.

« Le renforcement des capacités et l'introduction de nouveaux instruments de financement tels que les obligations municipales sont des stratégies clés pour le développement des villes en Afrique », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que les gouvernements locaux devraient s'associer à des organisations internationales telles que les Nations Unies pour explorer le financement des villes et de nouvelles méthodologies ou de nouveaux instruments. Elle a insisté sur la nécessité de simplifier et de vulgariser les politiques existantes afin de les rendre plus concrètes.

Cette réunion de deux jours a été organisée en collaboration avec ONU-Habitat, le Fonds d'équipement des Nations Unies (FENU) et le gouvernement du comté de Nairobi. Elle avait pour but de valider et d'enrichir le rapport d'évaluation financière de la ville de Nairobi.

L'examen fait partie d'un projet en cours, désigné par les Nations Unies sous le nom de Compte de développement, qui vise à soutenir six villes sélectionnées en Afrique - Addis-Abeba, Dar es Salaam, Kigali, Lusaka, Nairobi et Yaoundé - et à évaluer les limites de leur espace fiscal en raison des défis accrus pour répondre aux besoins de développement, y compris l'infrastructure, le logement, les soins de santé et l'éducation, dans l'ère post-COVID.

Atkeyelsh Persson, Chef de l'Urbanisation et du Développement à la CEA, a noté que la CEA soutient les équipes locales dans l'examen et la validation des données collectées, en assurant leur exactitude, leur exhaustivité et leur fiabilité avant de procéder à l'analyse et à la préparation du rapport pour toutes les villes.

« Cette étape est essentielle pour maintenir l'intégrité du rapport d'évaluation financière et fournir une base solide pour les analyses ultérieures et les processus de prise de décision », a déclaré Mme Persson.

En 1997, l'Assemblée générale a créé le Compte de développement des Nations unies (CD) pour renforcer les capacités des États membres et servir de mécanisme de financement des projets prioritaires de développement des capacités destinés à contribuer à la mise en oeuvre des programmes à long terme du Secrétariat des Nations unies.