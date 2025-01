Les responsables de l'Association African Journalists Forum ont organisé, le week-end dernier, une visite de terrain à Salguir, dans la zone des trois marigots, pour constater et alerter sur les conséquences dangereuses des changements climatiques sur l'environnement et la biodiversité dans cette zone.

Cela s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Veille Informationnelle sur l'Environnement. Le but est de montrer aux populations et aux autorités une autre facette de la manifestation des changements climatiques qui affectent lourdement les activités génératrices de revenus des populations.

La situation du village de Salguir, situé dans la zone des trois marigots, préoccupe énormément l'Association African Journalists Forum qui y a initié, le week-end dernier, une visite de terrain avec un groupe de journalistes de la presse locale. Ce village, qui est inclus dans le Delta du Fleuve Sénégal, subit les conséquences du changement climatique. Pourtant, c'est une zone qui, jadis, présentait un fort potentiel agricole et halieutique.

Cependant, sa biodiversité est aujourd'hui menacée par les effets du changement climatique et la prolifération des plantes aquatiques qui affectent beaucoup les activités génératrices de revenus des populations locales. Ces dernières s'activent pour la plupart dans la pêche et l'agriculture. L'objectif de cette visite de terrain est d'alerter les autorités sur les conséquences du changement climatique sur l'environnement et la biodiversité et qui constituent les principales difficultés que rencontrent les populations de la zone.

Le président de cette Association African Journalists Forum, Dr René Massiga Diouf, qui n'en est pas à sa première visite de terrain, a rappelé qu'ils sont venus pour alerter sur les conséquences des changements climatiques et l'urgence pour les autorités d'agir. «Cette visite est une sorte de continuité de nos activités pour montrer une autre facette de la manifestation du changement climatique dans la zone, contrairement à ce qui s'est passé dans le Gandiolé précisément au niveau des localités de Doune Baba Dièye, Tassinère, Pilote Barre et Keur Bernard», a-t-il indiqué.

Avant de poursuivre : «nous cherchons à documenter et à montrer les effets des changements climatiques sur cette zone. Salguir était autrefois stratégique, produisant des quantités importantes de produits agricoles et halieutiques pour alimenter les villes environnantes. Aujourd'hui, cette activité tend à disparaître, entraînant des conséquences graves non seulement pour les populations locales, mais aussi pour l'ensemble de la région.»

Pour le Pr Boubou Adiouma Sy, professeur de Géographie et Géomorphologie à l'Unité de formation et de recherches (UFR) des Lettres et Sciences humaines de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, «le changement climatique n'est pas lié à la présence humaine, mais ce sont des saisons astronomiques naturelles qui modifient les paramètres avec un changement de température, un ensoleillement, entre autres».

Dame Diagne, le fils du chef de village de Salguir Diagne, quant à lui, a lancé une alerte aux autorités sur l'impact du changement climatique sur leurs activités génératrices de revenus.