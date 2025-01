Sénégal: Me Augustin Senghor, président FSF - « Jouer désormais les premiers rôles en Afrique »

Placé dans la poule D de la CAN « Maroc 2025 » en compagnie, de la RD Congo, ancien champion d'Afrique et deux « sans grades » notamment le Bénin et le Botswana, le Sénégal a les atouts en main pour prendre la première place et même d'aller décrocher son deuxième sacre. Ce qui, selon le président de la Fédération sénégalaise de football Me Augustin Senghor, cadre avec son statut et les ambitions du Sénégal.

Avec un ancien vainqueur de la CAN et deux « sans grades » que sont le Bénin et le Botswana, le Sénégal va encore endosser le rôle de favori de la Poule D de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations. Pour sa première réaction après le tirage au sort, Me Augustin Senghor estime que la poule est bien à la portée des Lions. « L'équipe du Sénégal est logée dans une poule où, autant elle peut être considérée de poule facile, autant elle peut être considérée comme une poule à sa portée. Par rapport à notre statut, notre ambition, à notre football et ce que nous représentons en Afrique, nous pouvons considérer que nous sommes les favoris du groupe. Certainement avec l'équipe de la RD Congo qui a fait de réels progrès.

Elle s'est classée quatrième lors de la dernière CAN. Ce sera une poule où l'on aura notre mot à dire », a - t-il réagi. Le président de la Fédération sénégalais a rappelé qu'en assurant la première place la phase de poule, le Sénégal restera sur cette ambition de jouer les premiers rôles en Afrique et d'accrocher un deuxième sacre.

Champion d'Afrique 2021, le Sénégal a ainsi été éliminé en 8e de finale lors de précédente édition de 2023 en Côte d'Ivoire. « Notre ambition est de pouvoir concrétiser ce statut de favori dans ce groupe en essayant de nous qualifier à la première place mais aussi poursuivre vers les autres étapes. Comme on l'a toujours clamé, la volonté du Sénégal est de jouer désormais les premiers rôles en Afrique, d'aller le plus haut possible et en finale. Pourquoi pas gagner notre deuxième trophée. Pour cela, il faut bien maîtriser la phase de groupe. Parce que c'est cela qui détermine la suite de la compétition », a-t-il confié.

L'équipe du Sénégal va établir son camp de base dans la ville de Tanger et disputera ses rencontres de phase de groupe au Stade Ibn-Batouta d'une capacité de 75000 places. Pour la compétition, les Lions démarrent avec le premier duel qui l'opposera au Botswana le mardi 23 décembre 2025 (17h). Ils enchaîneront le samedi 27 décembre 2025 (17h GMT) avec le choc contre les Léopards de la RD Congo. Ils termineront la phase de poule samedi avec le match contre le Bénin (17h).