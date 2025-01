Afrique de l'Ouest: Mali, Burkina Faso, Niger - 'bye, bye, Cédéao'

Le départ de ces trois pays de la Cédéao est effectif à compter de ce 29 janvier 2025. De nouveaux passeports ont même été instaurés dans ces pays.

Comment les populations des trois pays sahéliens vont-elles se déplacer désormais en Afrique de l'Ouest ? Que sait-on de ce document de voyage ?

Dans le communiqué du président de la confédération des Etats du Sahel, le général Assimi Goïta, en date du 23 janvier dernier, il est indiqué que les anciens passeports Cédéao demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration.

Le document précise toutefois que les détenteurs des anciens passeports arborant le logo de la Cédéao, en cours de validité, peuvent les faire remplacer par des nouveaux passeports de l'Alliance des Etats du Sahel.

Mais, aucune précision n'a pour le moment été donnée sur la viabilité du passeport AES, lorsqu'il s'agit de voyager dans les pays voisins. C'est ce qu'a déclaré Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, à l'issue d'une rencontre entre les chefs de la diplomatie des trois pays tenue à Ouagadougou, dimanche dernier.

"Pour le moment, nous n'avons tenu aucune rencontre pour définir les dispositions en vue de la libre circulation des personnes et des biens entre les pays de l'AES et la Cédéao, tant sur le plan économique, à travers les échanges commerciaux, sécuritaires et d'autres axes de coopération. Il est important de penser à la manière de coopérer pacifiquement avec nos voisins de la Cédéao. Nous allons donc échanger autour des intérêts de nos pays respectifs, particulièrement la libre circulation des personnes et des biens, tout en mettant en avant le respect de la souveraineté de nos pays", explique Abdoulaye Diop.

La viabilité du passeport AES en question

Une source au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale indique que les nouveaux passeports seront confectionnés et délivrés à travers le même circuit, sans plus de précisions.

Mais pour Drissa Keita, journaliste, beaucoup de questions subsistent autour de la viabilité du passeport AES.

"Les trois pays restent ensemble, mais chacun garde son identité. Ils prévoient de faire des choses ensemble, ça commence par le passeport. Mais le passeport va devoir être reconnu, parce que chaque pays a une liste de pays qui reconnaît son passeport. Donc, nous savons déjà que la Guinée et la Russie vont reconnaître les passeports AES, mais quels sont les autres pays qui vont le faire ? Si des pays ne reconnaissent pas les passeports, je crois qu'il y aura beaucoup de complications. Mais les pays ont des intérêts, je crois qu'ils vont se comprendre".

La Cédéao calme le jeu

En attendant, la Cédéao, dans un geste qu'elle qualifie de solidarité, a déclaré, ce mercredi, que les passeports de la Cédéao des ressortissants du Mali, du Niger et du Burkina Faso restent valides. Ceux-ci bénéficient également, jusqu'à nouvel ordre, du droit de circulation, de résidence ou encore d'établissement sans visa dans les pays de la Cédéao.