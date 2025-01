L'Appel à Dieu lancé par le Khalife de Kohel a été entendu massivement. Les nombreux fidèles venus de toutes les régions du pays, de la Gambie et divers autres pays de la sous-région ont durant tout le weekend dernier convergé vers cette cité religieuse fondée dès le 19e siècle pour l'enseignement du Saint Coran et les pratiques religieuses.

Au-delà de la commémoration et du rappel de toute cette histoire élogieuse, racontée à cette époque-là par les proches du Khalife, cette dernière édition de la Ziarra est surtout marquée par les prières adressées au chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement, mais également à tout le peuple sénégalais, les citoyens de la diaspora et ceux des pays voisins ayant toujours témoigné de leurs présences pendant ces grands moments de recueillements, prières et retour à Dieu.

Dans un contexte économique inconfortable, où la plupart des secteurs de la vie est caractérisée par des difficultés, qui persistent de plus en plus, le Khalife ne s'est non plus empêché d'inviter les citoyens du pays, quelle que soit leurs obédiences religieuses, à un retour en Dieu et à des prières en faveur d'une prospérité dans le pays.

Malgré l'importance, au plan religieux, des centaines de récitals du Saint Coran en amont de la cérémonie officielle, cette rencontre a aussi été l'occasion pour le Khalife, son frère Thierno Ismaïla Dème, et l'ensemble des fidèles de remettre sur table les nombreuses difficultés encourues lors de ces moments de grande affluence, la Ziarra annuelle en l'occurrence. Ces religieux constatent, cependant, que bientôt une vingtaine d'années, leurs demandes et autres sollicitations en infrastructures socio-économiques de base sont restées vaines. La piste qui sépare Kohel de la route nationale n°4 est toujours en situation cahoteuse.

Concernant le système d'enseignement, pour le moyen/secondaire, il n'y a pas encore de CEM. Ainsi, après l'Entrée en sixième, les élèves ressortissants du village sont toujours contraints d'aller à Médina Sabakh ou à Poste Keur Ayip pour poursuivre leurs études. Aussi, faute de centres d'accueil et d'hébergement modernes, les nombreux pèlerins qui débarquent dans ce village, aux moments de la Ziarra, dorment pour la plupart du temps à la belle étoile et connaissent toutes les difficultés du monde pour satisfaire leurs petits besoins naturels.