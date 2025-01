Sénégal: Saima Sayed, ambassadeur du Pakistan à Dakar - « Nous souhaitons l'ouverture d'une ambassade du Sénégal à Islamabad »

La diplomate pakistanaise en poste à Dakar, Madame Saima Sayed, a procédé hier, mardi 28 janvier 2025, au lancement des célébrations marquant le 65e anniversaire des relations bilatérales entre le Pakistan et le Sénégal, ainsi qu'à la présentation officielle du logo conçu pour l'occasion.

Lors de ce lancement, l'ambassadeur Saima Sayed a exprimé le souhait de son pays de voir le Sénégal ouvrir une représentation diplomatique à Islamabad, capitale du Pakistan.

La célébration de cet anniversaire s'est tenue en présence de plusieurs représentants des missions diplomatiques accréditées à Dakar, ainsi que de l'ambassadeur sénégalais, Ousmane Diop. Lors de cette cérémonie, Saima Sayed a souligné l'importance des relations fraternelles établies entre les deux nations depuis l'indépendance du Sénégal en 1960. «Nous aspirons à l'ouverture d'une ambassade du Sénégal à Islamabad pour consolider cette coopération exemplaire, source de nombreuses réussites », a-t-elle déclaré.

En s'adressant aux invités, l'ambassadeur du Pakistan a affirmé que son pays considère le Sénégal comme un acteur de premier plan en Afrique de l'Ouest, notamment en raison de son rôle prépondérant au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l'Union africaine (UA). Elle a également mis en exergue les nombreux jalons qui témoignent de la solidité de leurs relations bilatérales au cours des 65 dernières années : un soutien mutuel dans les instances multilatérales, une participation accrue aux foires commerciales organisées dans leurs pays respectifs, des exportations régulières de riz pakistanais vers le Sénégal, des programmes de formation à l'intention des diplomates et du personnel militaire sénégalais, des partenariats entre établissements d'enseignement et un engagement commun en faveur de la paix.

Dans son discours, Madame Sayed a précisé que le Pakistan et le Sénégal ont développé des partenariats dans divers secteurs, notamment le riz, les produits pharmaceutiques, les textiles, les articles de sport et les machines agricoles. Elle a également évoqué cette année charnière comme une opportunité d'intensifier les échanges entre les populations et les gouvernements des deux pays, en renforçant les liens dans de nombreux domaines : commerce, science, technologie, textile, agriculture, mais aussi entre femmes, jeunes, entrepreneurs, journalistes, scientifiques et éducateurs.

Prenant la parole à son tour, l'ambassadeur sénégalais, Ousmane Diop, a, au nom du gouvernement du Sénégal, salué l'exemplarité d'une amitié vieille de 65 ans. Il a également réaffirmé l'engagement de son pays à consolider davantage la coopération bilatérale dans les secteurs clés. Il a rappelé, à ce titre, que le Sénégal, grand consommateur de riz, fait du Pakistan l'un de ses principaux partenaires commerciaux, tout en envisageant un renforcement des échanges dans d'autres domaines stratégiques.