Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - Le Fonds de soutien patriotique renouvelé pour un an

Le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a présidé ce mercredi le Conseil des ministres, au cours duquel plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions prises pour la bonne marche de la Nation, selon le ministre Porte-parole du Gouvernement, Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO.

Au titre de la Présidence du Faso, le Conseil a adopté un rapport relatif à l'aménagement et la stabilisation de 30 kilomètres de routes urbaines à Bobo-Dioulasso, Koudougou et Ouagadougou. Pour le ministre Porte-parole du Gouvernement, Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO, ce projet est la phase pilote de l'Initiative présidentielle Faso-Mêbo en sa composante 2 relative au réaménagement et à l'embellissement urbain. Le financement de ce projet est assuré par le budget du Bureau national des grands projets du Burkina Faso à travers l'Initiative présidentielle Faso-Mêbo pour la gestion budgétaire 2025.

« L'objectif visé est de décongestionner, de fluidifier le trafic, de sécuriser les usagers et de réduire la pollution, en l'occurrence la boue en saison pluvieuse et la poussière en saison sèche », explique le Porte-parole du Gouvernement.

Renouvellement du Fonds de soutien patriotique pour un an

Pour le compte du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté un rapport portant renouvellement du Fonds de soutien patriotique pour une durée d'un an renouvelable. Le ministre de l'Économie et des Finances, Aboubakar NACANABO, indique qu'il était prévu que le décret qui l'a institué soit examiné après une année de mise en oeuvre pour voir la nécessité de poursuivre.

« Après l'évaluation il est ressorti qu'il est nécessaire de poursuivre la collecte et de renforcer le Fonds de soutien patriotique au regard de son impact important sur le terrain pour la prise en charge des Volontaires pour la défense de la patrie et leur équipement. A partir de ce décret, il est autorisé pour l'année 2025, du 1er janvier au 31 décembre, la collecte du Fonds de soutien patriotique pour faire face à ces dépenses importantes pour la sécurisation du territoire », affirme le ministre NACANABO.

Dissolution des organes consulaires de la Chambre des métiers de l'Artisanat du Burkina Faso

Au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Conseil a adopté deux décrets. Le premier est relatif à l'approbation des statuts particuliers de la Chambre des métiers de l'Artisanat du Burkina Faso. Quant au second décret, il porte dissolution des organes consulaires de la Chambre des métiers de l'Artisanat du Burkina Faso et mise en place d'une délégation consulaire pour assurer les affaires courantes jusqu'aux prochaines élections consulaires.

« L'adoption de ces deux décrets s'inscrit dans la dynamique de refondation de l'État à travers la reformulation de certains statuts de structures étatiques importantes, stratégiques pour la bonne marche de notre économie », souligne le ministre Serge Gnaniodem PODA.

Les innovations apportées par ces deux décrets concernent la suppression de la relation hiérarchique qui existait entre le bureau consulaire et l'administration de l'entité, la mise en place d'une Assemblée générale et d'un Conseil d'administration au sein desquels vont désormais siéger des représentants de l'administration publique pour assurer le pilotage de la Chambre des métiers de l'Artisanat vers des chemins beaucoup plus vertueux.