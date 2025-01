Cote d'Ivoire: La Fintech ivoirienne Cauridor obtient 3,5 millions de dollars pour les paiements transfrontaliers

La fintech ivoirienne Cauridor a obtenu un financement d'amorçage de 3,5 millions de dollars pour renforcer son infrastructure de paiement transfrontalier en Afrique francophone.

Le tour de table a été mené par Oui Capital, avec la participation de Rally Cap, BKR Capital et d'investisseurs providentiels.

En 2022, l'entreprise est passée d'une plateforme de transfert de fonds axée sur le consommateur à un fournisseur de paiements interentreprises.

La fintech ivoirienne Cauridor a obtenu un financement d'amorçage de 3,5 millions de dollars pour renforcer son infrastructure de paiement transfrontalier en Afrique francophone. Le tour de table a été mené par Oui Capital, avec la participation de Rally Cap, BKR Capital et d'investisseurs providentiels.

Cauridor fournit des rails de paiement pour les commerçants, les banques, les opérateurs de télécommunications et les sociétés de transfert d'argent, permettant un mouvement de fonds transparent à travers l'Afrique. Elle prend en charge les portefeuilles mobiles, les transferts bancaires et les ramassages d'argent grâce à un réseau de 25 000 agents en Guinée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone et au Libéria.

En 2022, la société est passée d'une plateforme de transfert de fonds axée sur le consommateur à un fournisseur de paiements B2B. En 2024, son volume total de paiements avait atteint 500 millions de dollars. L'approche locale de Cauridor lui a permis d'établir des partenariats avec des acteurs majeurs tels que Ria, MoneyGram et Western Union. Avec ce nouveau financement, Cauridor prévoit de s'étendre au Mali et au Nigéria, d'améliorer son infrastructure et d'explorer l'intégration de la blockchain pour rationaliser les règlements.

Points clés à retenir

Les paiements transfrontaliers en Afrique restent coûteux et inefficaces en raison d'une infrastructure fragmentée et de barrières réglementaires. L'approche de Cauridor, qui associe des rails de paiement numérique à des réseaux d'agents, permet de combler ces lacunes, en particulier sur les marchés mal desservis comme la Guinée et le Liberia. La stratégie de l'entreprise diffère de celle de concurrents comme Onafriq et Thunes en se concentrant sur les marchés négligés tout en garantissant de meilleures marges de change pour les clients. Cette approche locale a attiré des partenaires importants, comme MoneyGram qui a abandonné ses concurrents pour utiliser le réseau de Cauridor.

Le paysage des paiements transfrontaliers en Afrique évolue, les fintechs exploitant de plus en plus la blockchain et les stablecoins pour les règlements. L'expansion de Cauridor au Mali et au Nigéria, parallèlement à l'intégration potentielle de la blockchain, signale une évolution vers des transactions plus rapides et rentables. La trajectoire de croissance de la fintech souligne l'intérêt des investisseurs pour le secteur des paiements numériques en Afrique. Avec une série A à l'horizon, Cauridor se positionne comme un acteur clé de la transformation de l'accès financier dans la région.