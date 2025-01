Bénin: La version d'Olivier Boko présenté lors de son procès pour complot

L'avocat de l'État au Bénin a réclamé mercredi 29 janvier 2025 à Oswald Homeky, Olivier Boko et son beau-frère 77 milliards de FCFA de dommage et d'intérêts soit 117 millions d'euros et la saisie de leurs biens dans le procès pour complot contre l'autorité de l'État, qui se déroule devant la Criet.

Le procureur spécial de la Criet, Mario Mètonou, représentant le Ministère public, devrait faire ses réquisitions ce jeudi. Après lui, la cour va se retirer pour délibérer. Il n'y aura pas de plaidoiries d'avocats, les accusés sont jugés sans conseils. Par solidarité, ils observent le silence et n'ont pas participé aux débats. On n'a donc pas entendu leurs versions des faits.

Ce mercredi, le ministère public a demandé la lecture d'une partie des procès-verbaux des auditions d'Olivier Boko et de Oswald Homeky. L'ancien ministre des Sports fait un récit différent de celui de la déposition du colonel Tévoédjrè.

Il reconnait lui avoir ouvert un compte assurance vie prestige en Côte d'Ivoire. Selon sa version, l'argent retrouvé à son domicile devait servir à des activités politiques et non à financer un coup d'État. Cette somme vient du beau-frère d'Olivier Boko renseigne l'ancien ministre. Il déclare avoir sollicité le commandant de la garde républicaine pour l'aider à sécuriser les fonds qu'il voulait déplacer et conclut « n'avoir jamais pris l'initiative d'un coup d'État ». Olivier Boko a également rejeté les accusations en ces termes : « Je ne suis ni informé, ni mêlé à un tel projet, je ne peux pas faire un coup d'État contre mon régime. Talon Président, c'est Boko Président. »