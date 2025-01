Guinée: Le RPG arc-en-ciel contre l'appel à l'armée guinéenne de s'immiscer dans le processus d'alternance démocratique

document

_Chers militants et_ _sympathisants,_

_Chers compatriotes guinéens,_

Depuis le renversement du pouvoir civil au Niger par les militaires, suite au coup d'État, nous avons constaté un regain de sentiment panafricaniste parmi les militants et certains leaders sur nos différentes plateformes de communication.

Nous savons tous que notre cher pays, la République de Guinée, est le berceau du panafricanisme. Nous sommes fiers d'être Guinéens et Africains.

Le RPG arc-en-ciel est un parti démocratique qui s'est battu pendant plus de 50 ans pour l'avènement de la démocratie et de l'État de droit dans notre pays, et ce, au prix de lourds sacrifices.

En tant que parti politique, nous condamnons toute forme de prise de pouvoir par les armes. C'est la ligne de conduite d'un parti qui a vu son pouvoir confisqué par les forces spéciales dirigées par le colonel Mamadi Doumbouya, lequel avait la confiance du professeur Alpha Condé, au détriment de nombreux Guinéens. Depuis, la République de Guinée est devenue une plaque tournante du trafic de drogue.

Par ailleurs, la cherté de la vie, le chômage et l'insécurité sont devenus des phénomènes qui font partie du quotidien des Guinéens sous la gouvernance du CNRD.

Aujourd'hui, la cible principale du RPG ARC EN CIEL reste les militaires au pouvoir. Comme le dit un adage africain : « Quand on a une flèche, on ne peut viser qu'une cible à la fois, sinon on rate tout. »

Fidèle à ses principes de démocratie et de liberté individuelle, nous lançons un appel à la jeunesse guinéenne de se lever comme un seul homme pour chasser les militaires au pouvoir en Guinée pour l'intérêt supérieur de la nation.

L'objectif du RPG arc-en-ciel reste la conquête du pouvoir par la voie des urnes.