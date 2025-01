Afrique: IATF d'Alger 2025 - Lancement d'une initiative pour encourager la recherche sur le commerce intra-africain

ALGER — La 4e Foire commerciale intra-africaine (IATF-2025), prévue du 4 au 10 septembre à Alger, verra le lancement d'un "Centre Africain de Recherche et d'Innovation", une plateforme numérique dédiée à l'encouragement de la recherche sur le commerce intra-africain, annoncent mercredi Afreximbank, la Commission de l'UA et le Secrétariat de la ZLECAF, organisateurs de l'événement.

Cette initiative vise à stimuler la recherche universitaire et à renforcer la collaboration entre les universités, l'industrie et les décideurs politiques en Afrique, en vue d'accélérer l'industrialisation et le commerce intra-africain, a-t-on expliqué dans un communiqué.

Ce centre offrira une plateforme aux enseignants, étudiants et chercheurs d'Afrique, des Caraïbes et de la diaspora pour présenter des publications et des prototypes innovants à l'occasion de l'IATF d'Alger 2025.

"L'IATF2025 est une opportunité majeure pour la recherche et l'innovation en Afrique, rassemblant les esprits les plus brillants afin de contribuer à la promotion du commerce intra-africain et de l'industrialisation", a souligné, dans le communiqué, Mme Kanayo Awani, Vice-présidente exécutive chargée du Commerce intra-africain et du Développement des Exportations à Afreximbank.

Les chercheurs et les universitaires intéressés par la participation dans cette plateforme à travers la présentation de leurs publications et leurs prototypes peuvent soumettre leur candidature avant le 28 mars 2025 par e-mail à l'adresse : ARIH@intrafricantradefair.com.

Un jury composé d'experts en commerce, d'universitaires et de chefs d'entreprise africains évaluera les candidatures selon leur innovation, leur pertinence pour le commerce et l'industrialisation du continent, ainsi que leur potentiel d'application concrète, a fait savoir le communiqué.