Algérie: Signature d'un mémorandum d'entente entre Sonatrach et le CDER

ALGER — Un mémorandum d'entente a été signé, mercredi à Alger, entre le groupe Sonatrach et le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER), avec pour objet, d'encourager, de développer l'expertise nationale et de soutenir le contenu local dans le domaine des énergies renouvelables.

Le mémorandum d'entente a été signé par le directeur central des énergies renouvelables à Sonatrach, Youcef Khanfar et le directeur du CDER, Noureddine Abdelbaki, en présence du ministre d'Etat, ministre de l'Energie et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, Noureddine Yassaâ, ainsi que du Président-directeur général (PDG) du Groupe Sonatrach, Rachid Hachichi.

Le mémorandum d'entente vise à renforcer l'expertise nationale, à développer le contenu local et à contribuer à la création d'opportunités de travail et de développement économique.

Les projets de recherche et de développement qui seront élaborés conjointement, seront à même d'encourager l'émergence de nouveaux secteurs industriels et de petites et moyennes entreprises (PME) innovantes.

Ce mémorandum tend aussi à réaliser des objectifs bien définis qui seront concrétisés en mesures palpables, portant plus particulièrement sur la réalisation de projet de recherche conjoints dans les domaines des énergies renouvelables et de l'hydrogène, ainsi que sur la mise au point de techniques innovantes, en vue d'intégrer les énergies renouvelables dans les structures administratives et industrielles de Sonatrach.

Le mémorandum concerne également le renforcement des capacités humaines, à travers le transfert du savoir-faire et la réalisation de projets expérimentaux permettant de tester et d'évaluer les solutions développées de manière conjointe, avant leur diffusion large.

Dans son allocution à cette occasion, M. Baddari a mis en avant l'importance de la recherche scientifique et de l'innovation dans la réalisation du développement des ressources énergétiques diversifiées et durables, à même de contribuer à la réduction du recours à l'énergie fossile.

Le ministre a relevé que les centres universitaires de recherche seraient à la disposition de Sonatrach afin d'atteindre les objectifs de développement durable (ODD), à travers des recherches contribuant au développement de projets d'exploitation des énergies renouvelables.

De son côté, M. Yassaâ a affirmé que "l'Algérie avance à pas surs vers une transition énergétique suivant un modèle plus diversifié et durable", ajoutant que cette tendance s'inscrivait "dans une dynamique mondiale dans laquelle l'Algérie, tend à travers ses capacités, à s'ériger en acteur principal".

L'Algérie est déterminée à réduire sa dépendance aux énergies fossiles et à exploiter pleinement son potentiel d'énergies renouvelables, notamment les énergies solaire, éolienne et géothermique, outre le développement de l'hydrogène vert, en vue d'atteindre 30% d'énergies renouvelables dans le mix énergétique à l'horizon 2035, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, M. Yassaâ s'est dit convaincu que le partenariat entre le CDER et Sonatrach serait à même de favoriser la diversité énergétique dans les structures industrielles.

Pour sa part, M. Hachichi a mis en avant l'importance de ce genre de partenariats qui contribuent à l'échange et au partage de connaissances et d'expertises, permettant à la fois à Sonatrach, aux universités et aux centres de recherche d'avancer, affirmant la nécessité de conjuguer les efforts afin de développer des solutions concrètes et innovantes susceptibles d'avoir un impact direct sur les opérations et les projets du Groupe.

M. Hachichi a en outre salué les initiatives du secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, notamment en ce qui concerne les programmes nationaux de recherche, qui, a-t-il dit, encouragent la création d'équipes mixtes pour concrétiser des projets de recherche appliqués dans les domaines de l'industrie pétrolière et de la transition énergétique.

Et d'ajouter que le Groupe Sonatrach compte sur la participation active du Centre de développement des énergies renouvelables (CDER), à la mise en oeuvre de ses projets liés à la transition énergétique, notamment à travers la réalisation d'étude de faisabilité, la conception de projets et le suivi de leur réalisation.

Il a également souligné "la nécessité d'explorer conjointement toutes les opportunités de coopération disponibles, et de lancer des projets communs dans les domaines des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert, pour acquérir la maitrise technologique et opérationnelle requise sur l'ensemble de la chaine de valeur de cette industrie", affirmant que cette collaboration permettrait aux deux parties de se tourner à l'avenir vers des perspectives plus ambitieuses, à l'effet de réaliser de mégaprojets alignés sur les objectifs de la stratégie nationale de transition énergétique.

De son côté, M. Abdelbaki a mis en avant l'importance de ce mémorandum d'entente, qui reflète, selon lui, la volonté commune du CDER et de Sonatrach de participer à la diversification des mix énergétique, à la réduction de l'exploitation de l'énergie fossile, et à renforcer la souveraineté énergétique, affirmant que ledit Centre disposait des compétences nécessaires pour accompagner l'orientation du pays vers les énergies renouvelables.

Le responsable a, à cet égard, rappelé les réalisations du CDER au titre de l'année 2023, à savoir, 396 publications indexées dans des revues de renommée mondiale, 67 prototypes innovants développés et testés sur le terrain, et 13 brevets d'inventions enregistrés. Ces résultats ont été réalisés dans le cadre d'une collaboration avec des partenaires locaux et étrangers, à travers 13 projets de recherche nationaux et 9 projets internationaux.

En vertu de ce mémorandum d'entente, le CDER s'emploiera à renforcer le lien entre la recherche et l'industrie, d'autant plus que cette dernière consolidera la capacité du Centre à transformer les recherches en projets concrets.