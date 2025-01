Congo-Kinshasa: Des humanitaires alertent sur les conditions précaires des familles déplacées à Goma

Des acteurs humanitaires présents à Goma ont alerté, mardi 28 janvier, la communauté nationale et internationale sur les conditions de vie extrêmement précaire des familles déplacées ayant trouvé refuge dans différents quartiers de cette ville.

Le responsable du Programme multisectoriel d'aide humanitaire, Benjamin Munege a expliqué que tous les camps de déplacés érigés autour de Goma ont été abandonnés en raison de l'avancée des rebelles vers la ville de Goma.

Désormais, ces milliers de déplacés et habitants de Goma n'ont pas accès à l'eau, ni à l'électricité et non plus à la nourriture. Une situation qui fait craindre une augmentation des décès dans les jours à venir, selon cet acteur de la société civile.

C'est ce qui a poussé Benjamin Munege a sollicité l'intervention urgente du Gouvernement et autres humanitaires.

De son côté, le Gouvernement congolais a noté, mardi 28 janvier, plus de 500 mille nouveaux déplacés dans les provinces du Nord et Sud-Kivu, en ce mois de janvier, à la suite de la guerre menée par le Rwanda et ses supplétifs.

Q