Tunisie: Baraket Sahel étouffe sous la congestion - Un projet d'échangeur pour désengorger la région

La congestion routière à Baraket Sahel, située dans la municipalité de Hammamet, gouvernorat de Nabeul, est devenue un véritable fardeau pour ses habitants, en particulier au niveau du carrefour principal qui relie l'autoroute, la station touristique Yasmine Hammamet, le centre-ville de Hammamet, ainsi que Wadi Battan et Bir Bouregba.

Cette situation, de plus en plus complexe jour après jour, est devenue le quotidien des résidents qui, par l'intermédiaire d'Abdessatar Nafzaoui, membre du conseil local de développement de la municipalité de Hammamet, ont exprimé leurs préoccupations.

Nafzaoui a expliqué, dans une déclaration à l'Agence TAP, que Baraket Sahel, qui compte plus de 15 000 habitants, est une zone de passage pour des milliers de véhicules, y compris des camions de transport de marchandises, des bus publics, des bus touristiques, ainsi que des taxis, des « louages » (taxis collectifs), des transports ruraux et collectifs. Cela entraîne des embouteillages quotidiens et une congestion importante, notamment au niveau du carrefour principal. Il a souligné que cette situation se complique davantage, surtout pendant la saison estivale, avec l'afflux de visiteurs et de touristes vers la station balnéaire de Hammamet.

La cause principale de cette congestion est attribuée à la présence de nombreuses stations de transport illégales (taxis, « louages », transport collectif, transport rural) installées le long des bords du carrefour, ce qui ne crée pas seulement une saturation des voies de circulation, mais aussi un encombrement causé par des véhicules stationnés, rendant la fluidité du trafic quasiment impossible pour tous les usagers de la route.

« Nous avons proposé la construction d'un échangeur à Korsaa et la création d'une station de transport intégrée... et nous espérons que nos propositions seront approuvées », a ajouté Nafzaoui.

Il a précisé que la congestion à Baraket Sahel et les problèmes de circulation sont bien suivis par les autorités locales et régionales. Des réunions ont été organisées au niveau de la municipalité de Hammamet pour discuter de ce problème, et elles ont abouti à la proposition, par la direction régionale des équipements, de construire un tunnel au niveau du carrefour de Baraket Sahel.

« Nous avons réagi positivement à l'idée de trouver une solution à ce problème de congestion, tout en soutenant les efforts des autorités régionales et centrales pour des solutions durables. Cependant, nous avons proposé une alternative que nous jugeons moins coûteuse pour l'État et qui n'affecterait pas les habitants de la région, tout en préservant son dynamisme économique et commercial. Il s'agit de la construction d'un échangeur à Qorsaa via la création d'une ouverture ou un accès depuis l'autoroute du côté sud de Hammamet », a-t-il ajouté.

Il a estimé que cette solution serait bien moins coûteuse que le projet du tunnel et ne prendrait pas autant de temps à réaliser, surtout avec la saison estivale qui approche. Le projet de tunnel, lui, pourrait prendre des années, avec des perturbations qui affecteraient la circulation et l'économie locale.

Cependant, cette proposition a été rejetée, la Société Tunisie Autoroutes ayant opposé un refus. Selon Nafzaoui, la résolution de ce problème reste toutefois possible, à condition que les autorités et les institutions de l'État s'accordent sur la solution et prêtent une attention sérieuse aux besoins de la région.

Il a également souligné que la construction de l'échangeur à Qorsaa, qui ne nécessiterait qu'une simple ouverture depuis l'autoroute, contribuerait à alléger la pression sur le carrefour principal de Baraket Sahel. De plus, les habitants de la région estiment qu'une solution pérenne passe par la création d'une station de transport intégrée, dotée de toutes les infrastructures nécessaires et permettant de regrouper tous les types de taxis. Cette station réduirait les embouteillages de plus de 40 % et générerait des revenus pour la municipalité de Hammamet.

Enfin, Nafzaoui a souligné l'importance de la création de cette station de transport intégrée, qui est une demande urgente des habitants et des visiteurs de la région. Le projet est réalisable grâce à la présence de terrains publics ou privés non loin du carrefour, qui pourraient être utilisés pour ce projet essentiel, capable de transformer le visage de Baraket Sahel, aujourd'hui considéré comme la principale destination touristique de toute la ville de Hammamet.