Congo-Kinshasa: Brussels Airlines annule son aller et retour vers Kinshasa mercredi

La compagnie aérienne Brussels Airlines a annulé sa desserte de Kinshasa mercredi, au lendemain de manifestations ayant pris pour cibles plusieurs ambassades dans la capitale de la République démocratique du Congo (RDC) dont celles de la France et de la Belgique.

Il s'agit de l'aller et retour quotidien que la compagnie, filiale de Lufthansa, assure entre Bruxelles et Kinshasa. "Au vu des événements actuels en RDC et de la situation tendue à Kinshasa, Brussels Airlines a pris la décision d'annuler les vols (...) prévus le 29 janvier 2025", indique le transporteur dans un communiqué. "La sécurité de nos collègues et passagers est et reste notre priorité". La suspension de cette desserte est pour l'instant limitée à mercredi, mais la situation dans la capitale congolaise est suivie de près. Elle sera examinée de façon "approfondie et minutieuse" avant de décider la reprise du trafic jeudi.

La cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, a jugé ces attaques "inacceptables" mardi soir. De son côté, le ministère belge des Affaires étrangères a conseillé mardi aux Belges vivant à Kinshasa de "rester à l'intérieur et de suivre de près l'évolution de la situation". Lors de la manifestation ciblant l'ambassade de Belgique, un portail a été incendié mais le feu a été rapidement maîtrisé, et "à aucun moment le personnel de l'ambassade et les visiteurs n'ont été mis en danger", avait aussi précisé le ministère.