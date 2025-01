Rwanda: Situation à Goma - L'Allemagne suspend son aide au Rwanda

L'Allemagne a suspendu, le 28 janvier, des discussions prévues avec le Rwanda sur son aide au développement, exigeant le retrait des forces rwandaises et de leurs alliés du M23 de l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé le ministère allemand du Développement et de la Coopération économique.

Des « consultations gouvernementales » entre Berlin et Kigali, programmées en février, ont été annulées, a confirmé un porte-parole du ministère. « Dans l'escalade actuelle, il ne peut pas y avoir de « business as usual », a-t-il affirmé. Le ministère allemand a également conditionné la reprise des discussions à une désescalade de la situation dans l'est de la RDC. « Les discussions sur la coopération et l'aide au développement ne pourront reprendre que lorsque le Rwanda et le M23 auront mis fin à l'escalade et se seront retirés » de la région, a précisé le porte-parole. Berlin a déclaré être en consultation avec d'autres donateurs pour envisager des mesures communes.

L'Allemagne, deuxième contributeur au système des Nations unies avec 6,7 milliards de dollars en 2021, joue un rôle clé dans le financement de l'aide humanitaire et du maintien de la paix. En 2022, elle a alloué 5 milliards d'euros à la sécurité alimentaire, dont une part importante au Programme alimentaire mondial (PAM), et fourni 1250 soldats pour des missions de paix onusiennes.

Ces tensions s'inscrivent dans un contexte de violences persistantes dans l'est de la RDC, où le groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda continue de déstabiliser la région, malgré les appels internationaux à un retrait immédiat. Le groupe armé antigouvernemental du M23, soutenu par quelque 3 000 à 4 000 soldats rwandais, selon l'ONU, combat l'armée congolaise dans la région depuis plus de trois ans. Mais l'étau s'est resserré ces derniers jours et des troupes sont entrées dans Goma dans la nuit de dimanche à lundi.

Au moins cent personnes ont été tuées et plus de mille blessées, selon les informations fournies par plusieurs hôpitaux. Les hôpitaux de Goma « sont submergés » de blessés et de « nombreux corps » jonchent les rues de la ville, a affirmé l'ONU lors d'un point presse, citant leurs employés sur place.

La situation humanitaire est « extrêmement inquiétante », s'alarme l'ONU, annonçant que la distribution d'aide alimentaire a dû être suspendue en raison de la situation sécuritaire. La ville de Goma compte environ un million d'habitants et autant de déplacés. La région vit une crise humanitaire chronique depuis des très nombreuses années. Les combats ont fait plus de 500 000 déplacés depuis début janvier, a ajouté la ministre congolaise des Affaires étrangères, le mardi soir.