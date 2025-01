Sénégal: Le « show des légendes du hip hop Galsen », un spectacle de la réconciliation (promoteur)

Dakar — Le »Show des légendes du hip hop Galsen", un concert qui va rassembler les premières générations des rappeurs sénégalais, a pour objectif de réconcilier des acteurs de la scène rap dont la confraternité a été mise à mal ces dernières années par des divergences sur des questions politiques, a expliqué à l'APS le promoteur de l'évènement.

Le spectacle prévu, vendredi, à partir de 19 heures au Grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose va réunir deux générations du hip hop Galsen dont le groupe Positif black soul (PBS), Xuman, Gee Bayz, Matador Bou Wa BMG 44, Gaston bandit Mic, Nix et Bakhaw de Dabrains, Fou malade du groupe Bat' Haillons Blin-D, Fata El présidente de CBV et Sun Souley de Jant Bi.

"L'objectif de ce concert, c'est la réconciliation des acteurs, parce que durant les trois dernières années, le constat est que le hip-hop a été divisé à cause du penchant politique de chaque artiste", a déclaré le promoteur Safouane Pindra.

Dans un entretien accordé à l'APS, l'entrepreneur et manager général de "Optimiste production" a soutenu que cette approche permettra de réconcilier non seulement les artistes, mais aussi, les acteurs politiques de l'opposition et de la majorité.

"On va faire de la provocation, on va inviter l'opposition et le parti au pouvoir. Et l'on pense qu'ils vont se réconcilier quand ils vont se croiser, se pardonner entre eux, car nous avons besoin de paix et de lucidité pour faire avancer ce pays", a-t-il fait valoir.

Safouane Pindra, a souligné qu'il s'agit là de montrer une fois de plus qu'au Sénégal, le hip-hop est toujours là pour réconcilier et maintenir le combat.

Selon lui, l'initiative est partie du constat de son jeune fils de 17 ans qui ignorait tout du groupe "Positive black soul (PBS)" du duo de rappeurs Didier Awadi et Amadou Barry allias "Duggy Tee".

" (...) je lui ai dit qu'il y a plusieurs générations de ce genre (...). Donc, j'ai pensé que c'est le moment de faire quelque chose. L'idée est partie de là pour initier ce show", a-t-il précisé.

Il a estimé que ce concert proposé aux nostalgiques permettra à la nouvelle génération de connaitre le savoir-faire de ces légendes.

" (...) après avoir contacté les artistes, quand ils ont vu que nous avions des difficultés à avoir des partenaires et boucler le budget, ils ont sorti leur carnet d'adresses et se sont appropriés l'idée. Peut-être que nous avons le mérite de l'initier, mais c'est maintenant un projet national", a t-il souligné.

A l'en croire, il s'agira également de passer le message à la nouvelle génération et donner en exemple ces légendes du hip hop pour montrer qu'il faut avoir du "respect, s'ils veulent aller loin".

"Ce show, ce sera pour leur dire, si tu veux aller loin, très loin, c'est le travail, le sérieux dans le travail et le respect des amis", a-t-il ajouté.

Il a fait part des demandes venues d'ailleurs pour recevoir ledit spectacle au Canada, en France, et dans deux pays d'Afrique.

Parrainé par la star de la musique sénégalaise, Youssou Ndour, ce concert est organisée en collaboration avec le Port autonome de Dakar, Orange Sénégal, et d'autres partenaires.

Le groupe Daara J manquera à l'appel, selon Pindra, précisant que la discussion sur leur cachet n'a pas été concluante.