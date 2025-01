Congo-Brazzaville: Environnement - Une conférence sur l'assainissement urbain à Brazzaville

Le ministère de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier organise le 3 février au palais de Brazzaville la conférence sur les enjeux et les défis de l'assainissement urbain dont le but est de contribuer à l'amélioration du cadre de vie dans les grandes villes du pays.

Le ministre de tutelle Juste Désiré Mondelé qui a visité le 28 janvier les locaux des directions générales de l'assainissement et du développement local, a rappelé que la conférence qui va regrouper toutes les parties prenantes, notamment les ONG, les chefs de quartiers, les administrateurs maires, les partenaires au développement, bilatéraux, multilatéraux, sera un véritable moment d'échange. Ceci avec de mettre le cap sur le terrain.

« Nous allons nous retrouver en une journée le 3 février pour parler non seulement de comment collecter ou enlever les déchets, mais aussi du mécanisme, du processus de toute la chaîne des déchets, à savoir du ramassage jusqu'à la transformation, à la valeur ajoutée à donner aux déchets. Tout en sachant que les déchets sont une matière, un produit qui peut permettre à ce qu'il y ait des jeunes entrepreneurs, des start-up qui peuvent aussi intervenir dans l'assainissement », a expliqué le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier.

Selon lui, après la conférence sur les enjeux et les défis de l'assainissement, le ministère va établir un calendrier devant lui permettre d'aller sur le terrain. Juste Désiré Mondelé n'a pas exclu la possibilité d'instaurer des journées d'assainissement pour inciter les populations dans les quartiers d'autant plus le travail de nettoyage commence dans les ménages. « Il nous revient à nous d'assainir notre cadre de vie, c'est de notre responsabilité, sauf que cela commence dans les ménages, dans les familles.

La pré-collecte, c'est d'abord dans les ménages et les familles. La collecte se fera avec l'implication des chefs de blocs et de quartiers et les administrateurs maires vont superviser parce que l'assainissement c'est un tout, ce n'est pas que le ramassage mais c'est aussi la qualité de nos rues, de nos voiries urbaines. Il y aura une mixité dans la démarche, une convergence parce que l'objectif c'est d'arriver à zéro déchet et c'est possible », a-t-il poursuivi.

Parlant de sa descente dans les structures sous tutelle, Juste Désiré Mondelé a rappelé qu'avant la tenue d'une conférence spécialisée sur la question qui sera assortie d'une feuille de route commune, il était de bon aloi de mobiliser d'abord les équipes de la direction générale de l'Assainissement dirigées par Yvon Kaba. D'après lui, cette direction est un instrument technique du ministère. « L'esprit des échanges que nous avons eus, c'est voir les collaborateurs, les encourager, les appeler à être sur le terrain. La plupart d'entre eux étant des jeunes, je leur dis notre disponibilité à les accompagner sur le terrain », a indiqué le ministre.

A la direction générale du Développement local logée à la préfecture de Brazzaville, Juste Désiré Mondélé a présenté ses civilités au préfet de Brazzaville, Pierre Cébert Iboko Onanga, avant de visiter et d'échanger avec les cadres de cette structure que dirige Jean Éric Djendja Itoua. Une direction que Juste Désiré Mondelé connaît très bien puisqu'elle est sous sa tutelle depuis qu'il était ministre délégué. « Nous avons des projets déjà en cours. Nous allons continuer à les piloter avec les partenaires dont le Japon et le Maroc. Nous le ferons autant pour des chantiers et projets à venir », a conclu Juste Désiré Mondelé.