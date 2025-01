Angola: Le taux d'occupation des hôtels de Huíla a atteint 82 % en 2024

Lubango (Angola) — Le taux d'occupation des hôtels et établissements similaires de la province de Huíla s'est établi en moyenne à 82 pour cent en 2024, avec une augmentation de 27,5 % par rapport à l'année précédente, et août a été le mois avec le plus grand flux de touristes.

Le taux est représenté par neuf mille 917 touristes (+7 188) qui ont séjourné dans des unités hôtelières qui ont informé le Bureau de la Culture, du Tourisme, de la Jeunesse et des Sports, dont deux mille 592 étrangers, principalement du Portugal, d'Afrique du Sud, de France et du Brésil.

Dans des déclarations à l'ANGOP, le directeur par intérim du bureau susmentionné a déclaré que les données pourraient être supérieures à celles présentées, car malgré l'obligation des opérateurs de fournir des informations statistiques, tous ne s'y conforment pas, de sorte que les chiffres du Bureau ne représentent qu'environ 20 pour cent des visiteurs qui étaient dans la région.

Les principales attractions touristiques visitées comprennent le point de vue de Serra da Leba, la cascade de Huíla, la Fenda de Tundavala et le monument du Cristo Rei, ainsi que le tourisme culturel, principalement au musée régional, au site historique de Lubango et aux Barracões, ce dernier étant le zone où la ville est née.

Pour le directeur par intérim Yuri Monteiro, le bilan est « positif », notamment grâce à la mise en oeuvre d'activités qui ont ajouté de la valeur au secteur hôtelier et touristique, telles que la Bourse internationale du tourisme, la réunion de l'Unité d'information financière et la Foire des municipalités et des villes de l'Angola.

« Nous avons eu un taux d'occupation moyen de 82 pour cent dans les hôtels, mais ce n'est toujours pas satisfaisant. « Nous devons atteindre les 100 pour cent, une situation qui nous fait réfléchir à travailler toujours plus dur, afin d'accueillir plus d'activités pour valoriser les hôtels, ainsi que faire connaître et valoriser les attractions touristiques, pour une plus grande promotion du tourisme interne », a-t-il expiqué.

En général, selon la source, le secteur « se porte bien », mais il doit accélérer les actions du Plan directeur de développement, incarnées dans le dépassement des difficultés d'accès à certains sites touristiques, le manque d'infrastructures pour soutenir les sites touristiques, entre autres, pour profiter du tourisme avec plus de confort.

Le Plan directeur de développement touristique de Huíla 2024-2027, a indiqué le responsable, comprend l'installation de kiosques de soutien touristique à Fenda da Tundavala et Cristo Rei, ainsi que la création de nouvelles lignes de crédit spéciales qui peuvent encourager l'investissement dans le secteur.

Il a ajouté que le Plan prévoit la construction, la réhabilitation et l'asphaltage des routes qui relient les sites touristiques, la création d'un plan de formation professionnelle pour les opérateurs du secteur, des propositions de collecte de revenus téléphériques à installer à Fenda da Tundavala et Cristo Roi, ainsi que la perception de péages pour l'accès aux attractions touristiques.

La création et la mise à jour d'itinéraires touristiques dans la province et la signalisation de points, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des villes, sont d'autres actions soulignées par le responsable, dans le cadre du Plan de Développement Touristique de Huíla.

Yuri Monteiro a signalé que l'idée est d'identifier le potentiel touristique de la province, dans le contexte des opportunités découlant de la situation actuelle et attendue du secteur au niveau national et mondial, pour transformer les ressources touristiques de la province en produits connexes.

L'identification des domaines d'amélioration et des points de blocage à la croissance durable du tourisme dans la province et la définition d'une vision claire de ce que l'on entend par tourisme, en ligne avec la stratégie de développement du pays élaborée par l'Exécutif, font partie des objectifs de l'initiative.

La Direction provinciale de la culture, du tourisme, de la jeunesse et des sports de Huíla contrôle actuellement 12 hôtels, 20 maisons d'hôtes, 14 villages touristiques, deux complexes touristiques, 88 maisons d'hôtes, 93 restaurants, 296 snack-bars, 22 sociétés de services et 21 agences de voyages. Elle compte également 22 monuments et sites classés.