Angola: Un réalisateur propose de produire des films sur les 50 ans de l'Indépendance

Huambo (Angola) — L'expert en communication et réalisateur angolais António Guimarães a suggéré, ce mercredi, la production de films, de séries, de documentaires ou de festivals de cinéma provinciaux et régionaux, qui retracent la trajectoire des 50 ans d'Indépendance Nationale.

Dans des déclarations à l'ANGOP, concernant l'événement qui sera célébré le 11 novembre de cette année, sous le slogan « Angola 50 ans : préserver et valoriser les acquis, construire un avenir meilleur », António Guimarães a dit que, comme il s'agit d'un demi siècle historique, tous les arts du spectacle doivent mettre en oeuvre leur créativité.

Il a considéré qu'il était important de produire des oeuvres cinématographiques avec des valeurs morales et sociales autour de l'indépendance, qui représentent et appellent les jeunes à avoir plus d'amour pour le pays et à les montrer en plein air et sur des écrans géants dans les quartiers, les écoles et les communautés.

Il a indiqué qu'avec d'autres acteurs, il prépare des activités visant à célébrer l'événement, en mettant l'accent sur un circuit cinématographique, qui est la plus grande vitrine pour la projection de courts et longs métrages, ainsi qu'une conférence sur l'état du cinéma en 50 ans d'Indépendance nationale.

António Guimarães a souligné que l'Angola, en particulier la province de Huambo, possède de nombreux atouts historiques et attractions touristiques qui peuvent être montrés dans un film, pour attirer davantage de tourisme national et étranger, ainsi que pour encourager l'amour du pays.

Le parcours cinématographique d'António Guimarães a débuté en 2015, avec son premier projet intitulé « Fantasma de Abena », suivi en 2017 par "Nós Diabólico" et "Nascidos no Escuro", en 2019, et a coproduit, en 2023, le film "Onde está Deus?"qui est arrivé sur Netflix la même année.

Pour les célébrations du 50ème anniversaire de l'Indépendance Nationale, dans la province de Huambo sont prévus des festivals de Kizomba, de danse traditionnelle, de musique folklorique et des expositions de Tchinganje, en plus du Grand Prix Huambo en courses automobiles et des tournois de football et de judo.